Leitartikel: Großes Versprechen

Das neue Jahr beginnt in Thüringen so, wie das alte endete. Die Zahl der Menschen, die im Land mit dem Virus verstarben, liegt inzwischen bei über 1000. Die Zahl der Corona-Infektionen bleibt dramatisch hoch. Einige Krankenhäuser stehen vor dem Kollaps.Trotzdem, so lautet das große Versprechen der Politik, soll das Jahr 2021 besser werden. Schließlich werde jetzt geimpft. Die Hoffnung ist durchaus begründet. Doch umso fataler ist es, dass Europa und Deutschland zu wenige Impfdosen bestellten.

Und umso irritierender erscheint es, dass in Thüringen das bisschen Impfstoff nur zögerlich verabreicht wird. Allerdings sind Statistiken gerade in dieser Pandemie so eine Sache, vor allem an Feiertagen und Wochenenden.

Vielleicht sollte die Opposition also lieber noch zwei, drei Wochen abwarten, bis sie das Thema in ihren Vorwahlkampf zieht.

So oder so gilt: Für immer mehr Menschen wird die Situation immer bitterer, sogar existenziell bedrohlich. Das gilt natürlich zuerst für die direkt Betroffenen, also die Erkrankten und das Personal in allen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

Aber es gilt eben auch für die indirekt Betroffenen, in der Gastronomie, im Tourismusgewerbe, im Einzelhandel, in der Kultur- und Unterhaltungsbranche …

Der Streit darüber, wie das alles halbwegs in Balance gehalten werden kann, ethisch, ökonomisch, gesellschaftlich, dürfte in den nächsten Wochen neuerlich eskalieren, zumal sich Bund und Länder nicht mehr lange die Hilfszahlungen leisten können werden.

Bevor dieses Jahr besser werden kann, dürfte es also erst noch mal schlechter werden. Leider.

