Leitartikel: Gut gemeinte Regelung

Der Versuch ehrt die Landesregierung und den oft gescholtenen Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Die Regelung zur Notbetreuung in Kindergarten und Schule bis zur sechsten Klasse ist derart aufgeweicht, dass praktisch alle Eltern einen Bedarf geltend machen können. Viele Eltern sind beruflich im ersten dreimonatigen Lockdown mit dem Abbau von Überstunden und freien Tagen und viel Kulanz der Arbeitgeber an die Grenzen des Machbaren gegangen.

Das soll sich jetzt nicht rächen, weshalb auf die „Systemrelevanz“ verzichtet wird. Die war noch im ersten Lockdown ausschlaggebend dafür, das ein Kind einen Notbetreuungsplatz bekommen hat. Mit der unbestimmten Regelung kann nun weder ein Schulleiter noch eine Kindergartenleitung ruhigen Gewissens ein Kind ablehnen. Das läuft dem Ziel der Kontaktminimierung zuwider, auch wenn Kindertagesstätten nach wie vor keine nachgewiesenen Pandemietreiber sind.

Die Sprecher des Ministers beteuerten am Montag, dass die Eltern glaubhaft darlegen müssen, dass sie in Not geraten, wenn ihr Kind nicht in den Kindergarten oder die Schule gehen kann. Wie sieht diese Notlage aus? Kann sie weit darüber hinaus gehen, dass der Jobverlust droht? Ist eine alleinerziehende Mutter in Elternzeit mit Kleinkind in Not, wenn sie gerade einen Wohnungsumzug vorbereitet und deshalb den zweiten Sprössling im Kindergarten unterbringen will? Raten Sie mal, was Ihnen diese Mutter antwortet, wenn sie wirklich gefragt würde …

Am Mittwoch wird man dann wissen, wie hoch der Bedarf ist. Vor dem Hintergrund hört sich der eindringliche Appell von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vom Sonntag noch einmal deutlich dramatischer an. Er redete den Eltern ins Gewissen, wann immer möglich, auf die Notbetreuung zu verzichten. Wissend, was bei der geplanten Vorgabe drohen könnte?

Die Regelung ist elternfreundlich – zweifellos. Dass sie über den Jahreswechsel trägt, muss bezweifelt werden. Denn die wirklichen Betreuungsnöte werden im Januar wieder deutlich größer.

Regeln zur Notbetreuung deutlich aufgeweicht