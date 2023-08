Leitartikel: Gute Laune, wenig Inhalt

Jan Hollitzer über das Kanzlergespräch und hohe Erwartungen

Freundlich, unkonkret, unverbindlich. Das Kanzlergespräch von Olaf Scholz mit unseren Leserinnen und Lesern blieb respektvoll, bot aber eben auch nicht viel mehr. Dabei waren die Erwartungen groß, wie auch das Medienaufgebot zeigte.

Mag sein, dass diese Formate aus Sicht des Kanzlers darauf abzielen, sich möglichst bürgernah und empathisch zu zeigen. Das kann er übrigens sehr gut. Der steife Scholzomat, wie man ihn aus dem Fernsehen oder von Pressekonferenzen kennt, war im Egapark nicht zu Gast. Etwas mehr Greifbares hätte man sich für die Leser dennoch gewünscht. Hängen blieb zumindest, dass er sich explizit gegen ein höheres Rentenalter als 67 ausspricht.

Kritische Fragen umschiffte Scholz zumeist, antwortete wortgewaltig nicht oder hob auf das Positive in unserem Land ab. Dabei lobte er das Erreichte in der Regierungsarbeit und wurde auch anekdotisch, als er auf seine doch so erfolgreiche Arbeit in Hamburg verwies.

Konkret allerdings wurde es eher selten, wenn es um die Lösung von aktuellen finanziellen Problemen oder künftigen Herausforderungen ging. Das Erreichen der Klimaneutralität etwa sei nur gemeinsam zu erreichen, ebenso nimmt er alle Bürger im Kampf gegen Demokratiefeinde in die Pflicht. Zugleich aber sieht der Bundeshaushalt Kürzungen in der politischen Bildung vor.

Ob der Verweis auf längere Kraftanstrengungen und Unsicherheiten durch mehrere Krisen die Menschen in finanzieller Not beschwichtigt, ist mehr als fraglich.