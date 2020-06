Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Immunität ohne Lotterie

Mal angenommen, es würde kein Impfstoff gegen das Corona-Virus gefunden. Weil die Forscher vielleicht weltweit erkennen müssten, das gegen SarsCov2 einfach kein Kraut gewachsen ist. Bleiben Masken und Abstand dann ewig Pflicht? Entscheidet dann das Schicksal, wer sich ansteckt und diese Ansteckung überlebt oder nicht? Jüngere und Gesündere hätten also weiter bessere Chancen, Ältere mit Vorerkrankungen weiter Pech?

Bisher müssen diese Fragen so nicht stehen bleiben. Weltweit arbeiten Forscher an Impfstoffen, die dem Virus den Schrecken nehmen sollen. Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass das früher oder später gelingen wird. Wenn es soweit ist, sollte Impfen keine Frage sein. So wie bei Grippe, Windpocken, Masern und anderen Erkrankungen, gegen die man sich und andere schützen kann. Gesundheit darf keine Lotterie sein. Die mal eben auf massenhaftes Anstecken setzen, weil so angeblich Herdenimmunität erzeugt wird, spielen va banque mit dem Leben. Du schaffst es nicht – was geht’s mich an?

Impfstoffe bedeuten Immunität für alle. Deshalb muss ein zukünftiger Corona-Impfstoff in jedem Winkel der Welt für jede und jeden verfügbar sein. Viele warten darauf. Es wird immer Menschen geben, die wegen Vorerkrankungen nicht geimpft werden können. Für sie ist es umso wichtiger, dass sich andere quasi für sie mitimpfen lassen.

Was Impfungen leisten können, zeigt die Geschichte. Die Entdeckung der Immunität war und ist einer der entscheidenden Fortschritte der Medizin. Vielfach wurde tödlichen Krankheiten der Schrecken genommen. Deshalb sterben heute zum Beispiel kaum noch Menschen an Pocken. Was ist daran nicht zu verstehen?

Gegen Masern wurde für bestimmte Personenkreise die Impfpflicht eingeführt. Sie ist die Reaktion auf mehr Infektionen einerseits sowie wachsende Impfmüdigkeit und Unvernunft andererseits. Zu wünschen ist, dass dies bei Corona nicht nötig sein wird. Niemand wünscht sich einen zweiten Lockdown.

