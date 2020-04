Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Klare Ansagen

Das kam nicht überraschend. Mit dem Befund, dass Lernen zu Hause die Leistungsschere weiter auseinandertreiben wird, war zu rechnen. Man muss sich nur die jährlichen Studien dazu anschauen. Lernerfolg ist auch ohne Corona entscheidend vom Zuhause abhängig, in diesem Land mehr als anderswo. Der Abstand wächst mit jedem Tag im Ausnahmezustand, das wenigstens im Ansatz aufzufangen ist nur eine der Herausforderungen, vor der Schulen stehen. Auch die brennende Frage, wie sie den Betrieb mit ihrem Personalstand organisieren, wenn ab kommenden Montag mit den Abiturienten die ersten Schüler wieder in die Klassen kommen. Jeder vierte Lehrer gehört zur Risikogruppe, aber was, wenn die einzige Englischlehrerin, die auf die Prüfungen vorbereiten kann, jenseits der 60 ist? Sicher, wer eine Regelung erfindet, die ausnahmslos jede Frage beantwortet, müsste seinen Abschluss in Hogwarts gemacht haben.

Trotzdem muss man fragen, ob zum Beispiel der Verweis darauf, dass rauchende Lehrer ab 50 zur Risikogruppe zählen, ein glücklicher Griff war. Objektiv mag das stimmen und gut gemeint ist es sicher auch. Nur kann das zu unguten Diskussionen unter Lehrern und Eltern führen, die kein Kollegium derzeit braucht.

Dass nach dem Kaltstart das Lernen aus der Ferne überhaupt funktioniert, wenn auch mit großen Unterschieden, ist den Lehrern zu verdanken. Die sich innerhalb kürzester Zeit ihre Wege gesucht haben ohne auf Vorgaben zu warten, weil es anders nicht ging. Weil Lehrer sein eben nicht nur ein Job ist. Dass Kollegen jetzt mit Verweis auf ihren Hang zur Zigarette aufs Homeoffice pochen, ist schwer vorstellbar.

Wirklich hilfreich wären eindeutige Regelungen für Lehrer, die chronisch krank sind, schwanger oder jenseits der 60. Beim derzeitigen Stand der Ansagen befürchten Lehrervertreter, dass sich auch Kollegen in Schulen begeben, die es eigentlich nicht sollten. Diese Entscheidung sollte in letzter Konsequenz nicht ihnen oder den Schulleitungen aufgebürdet werden.