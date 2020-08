Leitartikel: Mehr als nur Spaß

Der 11. November ist der Tag des Karnevalsstarts. Doch, dass in diesem Jahr um 11.11 Uhr die Karnevalsvereine oder Faschingsclubs die hiesigen Rathäuser stürmen, sieht Jens Spahn eher skeptisch und hat damit eine Debatte angestoßen. Mitten in der Pandemie, angesichts steigender Corona-Infektionszahlen, ist dem Bundesgesundheitsminister nicht zu verübeln, dass er das Feiern in Frage stellt.

Und doch wünscht man sich hier und da, auch in diesem konkreten Fall, eine bessere Kommunikation der Politik mit den Betroffenen. Beim Karneval sind es immerhin mehrere Hunderttausende - Mitwirkende und Mitfeiernde. Und wäre bei einem Verbot auch das Feiern in privater Runde, im Kindergarten oder im Seniorenheim betroffen?

Aber Karneval ist ja nicht nur Spaß für den hauptsächlich Ehrenamtliche sorgen, indem sie Umzüge gestalten, Programme planen, Verträge unterzeichnen, Büttreden vorbereiten, die Wagen schmücken oder die Kostüme nähen. Vom Fest der Narren profitieren finanziell Menschen aus den verschiedensten Bereichen. Sie alle würde auch in Thüringen ein Ausfall enorm treffen. Das Verständnis über die Diskussion darüber scheint allerdings vorhanden. Zugleich ist in Neustadt, Wasungen und anderen Hochburgen im Freistaat der Wille spürbar, mit entsprechenden Konzepten den Karneval irgendwie zu retten. Das wird allerdings ein komplizierter Prozess, denn letztlich sind Schunkeln mit Abstand, Tanzmusik ohne Tänzer, Küssen mit Maske, nur schwer vorstellbar.

Und auch wenn bei Corona die Zeit oft drängt: Beim Entscheid über den Karneval wäre ein Abwarten - bis zumindest weit in den September hinein - ratsam. Das könnte auch für die Weihnachtsmärkte sinnvollerweise gelten. Sie bereits jetzt angesichts einer sich ständig verändernden Lage abzusagen, wäre ebenfalls viel zu früh.

Rosenmontag in der kommenden Karnevalssaison ist übrigens der 15. Februar 2021 - ein Datum, das irgendwie hoffnungsvoller wirkt als der 11. November 2020.

