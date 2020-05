Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Merkel und der Notfallplan

Angela Merkel hat die Alleingänge mancher Länder und Kommunen satt. Sie hat die Verantwortung für die Lockerungen abgegeben. Endlich, möchte man meinen. Allerdings blieb ihr auch nicht mehr viel übrig, um – wie alle Beteiligten – gesichtswahrend aus diesem Hickhack herauszukommen. Laut Teilnehmerkreisen soll sie gestern erkennbar genervt gewesen sein. Sie sei, so wörtlich, „kurz davor aufzugeben“. Auch die Fünf-Personen-Regel Sachsen-Anhalts sei mit ihr nicht zu machen.

Bei aller versuchten Resolutheit schien ihr indes schon länger das Heft des Handelns aus der Hand genommen worden zu sein, ihre Autorität in Frage gestellt. Termine wie die gestrige Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten verkamen fast zur Makulatur, weil schon vorher wie in einem Überbietungswettkampf der Landesminister Lockerungsmaßnahmen verkündet worden waren. Längst gibt es einen unüberschaubaren Flickenteppich an Regelungen.

Ja, es muss regionale Unterschiede geben. Sogar lokale. Wir erleben derzeit etwa ein sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen in Thüringen. Beispiel Landkreis Greiz, der deutschlandweit die meisten Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen aufweist. Die spezifischen Besonderheiten müssen ungeachtet etwaiger Kreisgrenzen in alle Entscheidungen einbezogen werden. Deshalb ist es konsequent und folgerichtig, die Verantwortung zu delegieren.

Auch wenn wir nun Gefahr laufen, nicht nur einen Wettkampf um die beste Botschaft ans Wahlvolk unter den Ministerpräsidenten zu erleben, sondern sich nun auch noch Stadtoberhäupter oder Landräte versuchen, zu überbieten. Peter Kleine, Weimars Oberbürgermeister, hatte es bereits vorgemacht. In der Klassikerstadt ist die Außengastronomie unter Auflagen schon angelaufen – natürlich öffentlichkeitswirksam verkündet.

Merkel wäre aber nicht Merkel: Eine Messgröße hat sie als Notfall-Mechanismus durchgesetzt: Gibt es regional mehr als 50 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen, muss zurückgedreht werden.