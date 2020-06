Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Messen mit zweierlei Maß

Zunächst einmal: Ab Samstag ist in Thüringen – Corona hin oder her – wieder sehr viel erlaubt. So können endlich wieder Geburtstage und Hochzeiten gefeiert werden – zumindest, wenn in geschlossenen Räumen höchstens 30 Leute zur Party kommen oder 75 unter freiem Himmel. Falls es mehr werden, ist auch nicht alles zu spät, wenn man mindestens zwei Tage vorher der Behörde Bescheid gibt.

Auch ins Kino darf man wieder und in manches Theater, Seniorenklubs öffnen und Besuche in Pflegeheime werden ebenso gestattet wie Reisebusveranstaltungen.

Da zuvor auch bereits einiges aufgehoben wurde, ist bald also wieder fast alles möglich.

Das freut das Herz und ebenso die Wirtschaft. Aber der für Letztere zuständige Minister Wolfgang Tiefensee hat noch ein Haar in der Suppe entdeckt. Denn während Gaststätten, Museen oder Campingplätze Infektionsschutzmaßnahmen nur bei Kontrollen vorzuweisen haben, müssen Schwimmbäder und Saunen Hygienekonzepte zuvor von den Behörden prüfen und genehmigen lassen.

Die Vorgehensweise scheint nachvollziehbar, weil Nähe und Flüssigkeitsaustausch in den Einrichtungen durchaus unterschiedlich sind, sie birgt aber Probleme für Badbetreiber und Hoteliers mit Wellnessbereich.

Dieses Messen mit zweierlei Maß wird deshalb von Tiefensee kritisiert. Zumal seiner Ansicht nach die örtlichen Behörden angesichts ihrer Personalausstattung, ihrer übrigen Aufgaben und der großen Zahl zu prüfender Fälle überhaupt nicht in der Lage seien, dies in einem angemessenen Zeitraum umzusetzen.

Damit dürfte der Sozialdemokrat Recht haben. Und für die betreffenden Branchen ist der Ärger mit weiteren finanziellen Einbußen verbunden. Allerdings, auch wenn längst einiges nur noch schwer zu trennen ist, gilt es eben weiter abzuwägen: zwischen gesundheitlichen und ökonomischen Aspekten.

Wer einmal an Covid-19 erkrankt war, wird Tiefensees Einwände vielleicht verstehen. Aber sicher nicht teilen.

Keine Corona-Kontaktbeschränkungen mehr in Thüringen - Diese Verbote bleiben