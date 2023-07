Leitartikel: Praxis mangelhaft

Martin Debes über die Flüchtlinge und die Frage, wer für sie bezahlt.

Die Theorie klingt einfach. Was die Flüchtlinge begrifft, sind Landkreise und Städte in der Regel nur die Ausführenden. Sie bringen die Menschen unter, versorgen sie, beschulen sie, integrieren sie. Sie machen also die Arbeit – und erhalten das dafür nötige Geld vom Staat.

Die Praxis ist komplizierter. So haben zum Beispiel die ukrainischen Flüchtlinge einen Sonderstatus. Sie durchlaufen nicht das Asylverfahren und erhalten bei Bedarf automatisch Bürgergeld vom Bund.

Doch es bleiben viele Ausgaben, die darüber hinaus bei den Kommunen hängen bleiben – worüber seit dem Kriegsausbruch genauso laut gestritten wird wie über die Kosten für die Asylbewerber.

Nachdem sich Landesregierung und Landtag im vergangenen Jahr erst sehr spät dazu bequemten, die vom Bund erstrittenen Zusatzhilfen vollständig an die Kommunen weiterzuleiten, gibt es für 2023 vor dem Sommer ein Gesetz, mit dem das Land alle Restkosten übernimmt. Es gilt aber wieder nur für ein Jahr, derweil die Abschlagszahlung offenkundig zu niedrig angesetzt ist.

Wie beim Streit um die Erstattung für die Asylbewerber oder dem ewig geplanten Migrationsamt schafft es die Landesregierung nebst der rot-rot-grünen Minderheitskoalition immer wieder, eine komplizierte Gemengelage noch komplizierter zu machen. Dabei will sie doch eigentlich so flüchtlings- und kommunalfreundlich sein.

Weil es diese Woche Schulzeugnisse gibt, sei formuliert: Theorie gut, Praxis mangelhaft.

