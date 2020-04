Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Probleme abseits Corona

Erfreuliche Post erreichte dieser Tage unsere Redaktion. Die Urkunden vom European Newspaper Award für unsere Schwerpunkt-Ausgabe zum Waldsterben und meinen Podcast „Hollitzer trifft“ wurden zugestellt. Eigentlich sollten diese jetzt im April bei einer Preisverleihung im Rahmen eines Zeitungskongresses in Wien persönlich überreicht werden.

Doch auch dieser wurde natürlich wie alle Veranstaltungen dieser Art abgesagt.

Bei aller wohltuender Freude über die Würdigung unserer Arbeit ruft vor allem die damalige Titelseite zum „Ernstfall Wald“ ein Thema in Erinnerung, welches uns schon wieder beschäftigt, aber etwas aus dem Fokus zu geraten droht.

Thüringen fehlen die Niederschläge.

Vor Ostern gab es bereits mehrere Waldbrände in Thüringen, der Borkenkäfer schwärmt aus, der April ist viel zu trocken – auch für die Landwirtschaft.

Trotz aller Bemühungen, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, dürfen andere Probleme nicht aus dem Blick geraten, die uns ebenso langfristig – wenn nicht sogar länger – beschäftigen werden.

Konkret geht es in diesem Fall um den Waldumbau, mögliche Investitionen in Talsperren oder auch ein nachhaltiges Konzept für die Landwirtschaft. Dieses betrifft die Unterstützung aus öffentlicher Hand als auch die Erschließung neuer, den sich veränderten Klimabedingungen angepasster Kulturen. Und es ist an uns allen, achtsam mit den Ressourcen Wasser und Lebensmitteln umzugehen.

So sehr das schöne Wetter den Corona-Blues etwas mildern mag, für Wald und Flur ist es fatal.

