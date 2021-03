Leitartikel: Schlicht korrupt

Gerade hatte die gedemütigte Thüringer CDU ihre inneren Kämpfe etwas befriedet und sich halbwegs in den Umfragen erholt. Gerade durfte sie dabei zusehen, wie die rot-rot-grüne Minderheitskoalition in der Pandemie erodiert. Gerade konnte sie wieder mit so etwas wie Hoffnung der Landes- und Bundestagswahl im September entgegenblicken.

Doch dann trat ihr besonders aufstrebender Bundestagsabgeordneter Mark Hauptmann zurück. Er hatte sein politisches Werbeblatt unter anderem von Aserbaidschan sponsern lassen und sich auffällig stark für einen Vermittler von Atemschutzmasken aus Frankfurt am Main eingesetzt.

Dann kam der Wahlsonntag mit den erwartbaren Niederlagen der Union. Er führte wieder einmal vor, wie schlecht es der CDU in Ländern ergeht, in denen sie keinen Ministerpräsidenten stellt.

Und schließlich kam das, was man als Parteispendenaffäre bezeichnen muss. Der Suhler Verband hatte 7000 Euro von ebenjener Firma erhalten, für die ihr Kreisvorsitzender Hauptmann als Abgeordneter mehrere Maskendeals eingefädelt hatte.

Gegengeschäfte sind laut Parteiengesetz strikt verboten. Denn sie sind schlicht korrupt. Wenn Hauptmann noch nicht zurückgetreten wäre: Jetzt hätte er es spätestens tun müssen.

Seine Landespartei vermochte den Schaden vorerst zu begrenzen, weil sie den Vorgang noch vor den ersten Medienberichten beim Bundestag zur Selbstanzeige brachte. Das spricht ausdrücklich für sie.

Doch ob es wirklich ein „absoluter Einzelfall“ ist, wie der Landesvorsitzende Hirte sagt: Das muss sich erst noch zeigen. Jeder Kreisverband ist gut beraten, jetzt seine Akten zu prüfen – und nicht nur hinsichtlich Geschäften mit der Pandemie. Sonst hat die CDU die nächsten Wahlen schon verloren.

Parteispende nach Maskengeschäft: Bundesweiter Skandal erreicht endgültig Thüringer CDU