Leitartikel: Schritt für Schritt

Die Corona-Epidemie hat sich vorerst abgeschwächt. Aber sie dauert an. Die Zahl der Menschen, die allein in Thüringen an Covid-19 starben, ist auf 40 gestiegen.

Gleichzeitig stehen viele Unternehmen trotz der staatlichen Hilfen vor der Insolvenz. Gastronomen kämpfen um das Überleben. Eltern wissen nicht, wie lange sie noch ihre Kinder daheim betreuen können.

Das ist, sehr grob formuliert, das Spannungsfeld, in dem sich die Politik in dieser multiplen Corona-Krise bewegt. Und so konnte das, was die Regierungen von Bund und Ländern am Mittwoch an sogenannten Lockerungen vereinbarten, nur ein Kompromiss sein, der viele nicht zufriedenstellen wird.

Auf der einen Seite wird das Kontaktverbot verlängert. Auf der anderen Seite sollen Schulen und Geschäfte schrittweise wieder öffnen.

Vieles davon sieht inkonsequent aus, je nach Perspektive. Doch im Kern ist die Entscheidung richtig, die Beschränkungen nur vorsichtig zu lockern.

Am Ende liegt der Schlüssel sowieso in der kollektiven Änderung unseres Sozialverhaltens. Wenn wir konsequent Abstand wahren, die grundlegenden Hygieneregeln beachten und bestenfalls einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wird das meiste möglich sein, was bisher eingeschränkt oder verboten war: Demonstrationen, Gottesdienste, Verwandtschaftsbesuche, Einkaufstouren, Sport.

Dabei ist es falsch, einen grundlegenden Widerspruch zwischen Gesundheit und Ökonomie zu konstruieren. Vielmehr hängt beides miteinander zusammen.

Denn stiegen die Infektionsraten und damit die Erkrankungen wieder exponentiell, führte dies nicht nur zu einem Kollaps der Krankenhäuser, sondern auch zu Panik, gesellschaftlichen Verwerfungen und menschlichen Dramen, die wir uns lieber nicht vorstellen wollen. Darunter wiederum litte die Wirtschaft noch stärker als unter den aktuellen Einschränkungen.

Es bleibt bei dem Mittelweg, auf dem wir uns alle gemeinsam vorwärts tasten. Schritt für Schritt.