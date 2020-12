Leitartikel: Signal für mehr Sicherheit

Es betrifft 27 Millionen Menschen – so viele Berechtigte gibt es deutschlandweit für zunächst je drei kostenlose FFP2-Masken. Ein weiteres Dutzend Masken soll im kommenden Jahr folgen, dann für einen symbolischen Preis. In Thüringen geht man von 650.000 potenziellen Empfängern aus. Beim derzeitigen Abgabepreis von etwa drei Euro pro Maske kommt eine ordentliche Stange Geld zusammen, die der Staat aufbringt. Allemal ist es eine logistische Herausforderung.

Es geht nicht nur ums Finanzielle. Die Maskenausgabe symbolisiert mehr Sicherheit. Der Start einen Tag vor dem Lockdown signalisiert, dass die Verantwortlichen den Schutz besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen ernst meinen. Die Schlangen vor vielen Apotheken zeigen: Die Botschaft ist angekommen und angenommen.

Dass es einmal mehr ein bundespolitischer Schnellschuss ist, steht auf einem anderen Blatt. Die Apotheken hatten kaum Vorlaufzeit. Noch am Freitag klagten einige, dass sie von der Aktion erst aus den Medien erfahren hätten. Vorerst gehen viele Inhaber bei der Bevorratung in Vorleistung – Abgabemenge und Zeitpunkt der Erstattung sind schwer kalkulierbar.

Trotzdem waren gestern die meisten vorbereitet. In der Erfurter Stammapotheke des Kommentators lief es am Morgen reibungslos. Auch wo es noch nicht funktionierte oder reichte, soll bis Anfang kommenden Jahres niemand leer ausgehen. Man muss also nicht gleich am ersten Tag zum Zuge kommen. Die Fairness derer vorausgesetzt, die ihren Satz Masken schon haben.

Masken, noch dazu für einmaligen Gebrauch, retten nicht vor Corona. Verbunden sein sollte damit aber die Hoffnung, dass der FFP2-Standard Schule macht. Zu viele verwenden Masken von trügerischer Qualität – und die nicht selten falsch. Das dürfte mit zu den hohen Infektionszahlen beitragen.

Der Lockdown ist bitter. Trotzdem geht mit ihm, auch dank der Meldung über eine Zulassung des ersten Impfstoffes noch vor Heiligabend, eine Zuversicht im Kampf gegen die Pandemie einher.

