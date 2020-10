Leitartikel: Sorglosigkeit rächt sich

Es ist eine Ironie, dass die auffälligsten Corona-Verharmloser unter den Staatenlenkern am Virus erkrankt sind: Großbritanniens Premier Boris Johnson, der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro und US-Präsident Donald Trump. Sie haben die Epidemie nicht nur heruntergespielt. Sie haben sich auch selbst sorglos verhalten. Sie waren auf einem falschen Trip auf ihre Art glaubwürdig: Sie sagten, was sie dachten, und taten, was sie sagten.

Die Häme war meist groß, am stärksten aktuell im Fall des US-Präsidenten. Die korrekte Reaktion ist gleichwohl Anteilnahme. Man kann ihm nur eine gute Genesung wünschen. Medizinisch hat er auch die besten Chancen dazu, obgleich Trump zur Risikogruppe gehört. Zu seiner Rettung werden alle Hebel in Bewegung gesetzt.

Dass Donald Trump sich infiziert hat, ist wie ein Dementi seiner Politik; ein Zeichen dafür, dass er die Pandemie unterschätzt hat. So zu tun, als gäbe es keine Häme, wäre Heuchelei.

Ja, es gibt Schadenfreude, mal heimlich, mal offen, gerade in den sozialen Netzwerken, die schnell zum Abflussrohr der politischen Kommunikation werden. Da ist eine Linie, die auch der „Tagesthemen“-Kommentar einhält, an dem viele an diesem Wochenende Anstoß nahmen. Tatsächlich hat die Kommentatorin gesagt, dass Schadenfreude unangebracht sei.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat die Krankheit überstanden – und verharmlost sie bis heute. Der britische Premier Boris Johnson lag auf der Intensivstation – und nach seiner Genesung hat er keinen Zweifel daran mehr aufkommen lassen, dass er den Kampf gegen Covid-19 ernst nimmt.

Und Donald Trump? Dem US-Präsidenten ist alles zuzutrauen, auch eine Wandlung vom Saulus zum Paulus.

Am wahrscheinlichsten ist es, dass es nach der Wahl in ein paar Wochen nicht mehr auf ihn ankommen wird. Sein Umgang mit dem Virus war verantwortungslos. Das müsste eigentlich für eine Mehrheit der US-Wähler augenfällig geworden sein.

