Leitartikel: Späte Korrektur

Alles kommt zu dem, der warten kann. Diese Redewendung transportiert die Botschaft, dass manchmal nur Geduld gefragt ist, bis sich die Dinge zur eigenen Zufriedenheit regeln. Für den einstigen Erfurter Eisschnellläufer Robert Lehmann-Dolle aber war es leicht gesagt, einfach abzuwarten. Dafür war der Vorwurf, einst Blutdoping betrieben zu haben, zu gravierend.

Vielen schien die Sache klar. Dabei lag kein einziges Urteil vor, keine positive Probe und auch kein Indiz, das als ein Hinweis auf Sportbetrug hätte gewertet werden können. Es gab eine Aussage des seit Monaten in Untersuchungshaft sitzenden Arztes Mark Schmidt und ein Verfahren der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Das war alles.

Klassischer Fall von Vorverurteilung

Aber es passte auf den ersten Blick natürlich gut zusammen und reichte, ihn zum Täter zu stempeln. Erschreckend, wie schnell die Unschuldsvermutung über Bord geworfen wurde.

Über Nacht stand er als Betrüger am Pranger. Seinen Job hat er verloren, Freunde wendeten sich ab, Arbeitskollegen übten öffentlich Kritik. Der klassische Fall von Vorverurteilung hatte für Lehmann-Dolle dramatische Folgen. Und mindestens genauso schlimm: Auch nach dem Freispruch lässt sich der Dopingvorwurf angesichts des undifferenzierten Blicks der breiten Öffentlichkeit nicht so leicht abstreifen. Ganz nach dem Motto: Da war doch mal was.

Wenn er sich selbst einen Vorwurf machen muss, dann den, viel zu lange geschwiegen zu haben. Eine klare Zurückweisung beim ersten Verdacht hätte wohl einige Irritationen in der Eisschnelllauf-Szene und auch außerhalb vermieden. So manche Bewertung wäre vielleicht ganz anders ausgefallen.

Wenn am 16. September nun der Prozess gegen den Erfurter Sportmediziner Mark Schmidt als mutmaßlichen Drahtzieher eines internationalen Dopingnetzwerkes beginnt, kommen hoffentlich nur noch Fakten auf den Tisch. Und hoffentlich auch ein Hinweis darauf, warum Robert Lehmann-Dolle überhaupt erst ins Fadenkreuz der Ermittler kommen konnte.

