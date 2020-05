Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Transparenz wird wertvoll

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat am Sonntag einen Satz gesagt, der aufhorchen lässt: „Wenn der Sinn der Verordnung über den Buchstaben der Verordnung verschwindet, dann wird es zum Problem.“ Gemünzt war das darauf, dass es keinesfalls in der Coronakrise darum geht, Veranstaltungen zu verhindern – es geht darum, sie unter bestimmten Regeln zu ermöglichen. Ein Fortschritt.

Dass Ramelow dabei deutlich macht, dass das Land Soloselbstständigen jetzt mit einer Vermögenszuweisung helfen will, kommt bei den Kulturschaffenden gut an – und ist überfällig. Denn der Umstand, dass Soloselbstständige mit Soforthilfen zwar ihre Betriebskosten zahlen konnten, aber nicht den Lebensunterhalt, hat viele Künstler hart getroffen. Umso besser, wenn das jetzt geheilt wird und alsbald eine parlamentarische Legitimation durch den Landtag erhält.

Wie bei den Kulturschaffenden greifen die Verordnungen ganz konkret in die Lebenswirklichkeit vieler Menschen ein. Nicht immer können Politikerinnen und Politiker sofort alle Sonderfälle im Blick haben – und dennoch: Es ist ihr Job, das irgendwie zu schaffen.

Umso mehr wird es deshalb Zeit für ein Gremium, das aus vielen Bereichen Expertise liefert. Die Gründung eines wissenschaftlichen Beirates in der Coronakrise kann man deshalb begrüßen.

Dieser Beirat und die Landespolitik müssen es aber schaffen, über Empfehlungen so transparent wie möglich zu informieren und sie zu erklären. Denn das kommt in der Corona-Krise an vielen Stellen zu kurz. Das beste Beispiel: Die Debatte um Verdopplungszeit und R-Faktor wurde irgendwann nur noch von Virologen verstanden – und deshalb von vielen Menschen in diesem Land verständlicherweise in Zweifel gezogen. Wenn die Landesregierung mit ihrem Beirat hier ein Stück Transparenz und damit Vertrauen auf Landesebene zurückgewinnen kann und die Menschen mitnimmt, dann kann dieses Gremium, das zwingend nicht überwiegend aus Medizinern bestehen sollte, wertvoll werden.