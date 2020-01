Leitartikel: Union im Schafspelz

Der Wolf ist ein großes Problem für die Schäfer, aber bei weitem nicht ihr größtes. Seit Jahren fordert Jens-Uwe Otto als Vorsitzender der Thüringer Schafzüchter die Einführung einer Weidetierprämie, die es dem Prinzip nach in fast allen EU-Ländern gibt.

Diese Prämie, die sich nach der Pro-Kopf-Anzahl der Tiere bemisst, würde die wirtschaftliche Situation der Schäfer schlagartig und grundlegend verbessern. „Wenn Deutschland das möchte, hätten wir die Weidetierprämie in einem Jahr“, sagt Otto.

Aber Deutschland will nicht. Konkret: Die CDU/CSU-Union auf Bundesebene will die Weidetierprämie nicht. Das sind die Parteien, die sich stets fest an die Seite der Schäfer stellen, sofern es gegen den Wolf als Feind der Schäfer geht. Der Grund ist wohl: Auch die Bauernverbände lehnen die Weidetierprämie ab. Und da die Bauern-Lobby viel mächtiger ist als die der Schäfer, werden diese mit Worten unterstützt, die nicht mehr sind als Lippenbekenntnisse.

Die Thüringer Ministerinnen Birgit Keller (Linke) und Anja Siegesmund (Grüne) hingegen haben versucht, zum Wohle der Schäfer die Weidetierprämie durchzusetzen – wenngleich auf Bundesebene erfolglos.

Was wäre zu tun? Das hiesige Umweltministerium kann den Schäfern unbürokratischer und schneller helfen, als dies bisher der Fall ist – und muss dies tun.

Die Thüringer CDU muss sich für die Einführung der Weidetierprämie einsetzen. Täte sie es nicht, sollte sie künftig, wenn es um die Gefahren des Wolfes für die Schäfer geht, schweigen.

