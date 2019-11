Einen Monat hat es gedauert. Einen qualvollen Monat lang brauchte die Thüringer CDU, um sich nach der schwersten Niederlage seit ihrer Neugründung einmal im Kreis zu drehen.

Nun, vier Wochen nach der Landtagswahl, kommt sie langsam zu der Erkenntnis, die schon am 27. Oktober offenkundig war. Nun beginnt auch der Letzte in der CDU zu verstehen, dass eine Partei, die ein Drittel ihrer Parlamentsfraktion verloren hat, keinen Regierungsauftrag besitzt.

Dass zu diesen Letzten ausgerechnet der Erste in der Thüringer Union gehört, wirkt besonders bizarr. Oder hat Landeschef Mike Mohring die ganze Zeit nur taktiert? Ging es ihm vor allem darum, seine Wiederwahl als Fraktionsvorsitzender zu sichern? Wollte er bloß von seiner persönlichen Verantwortung für das Debakel ablenken?

Die Antworten darauf kennt nur Mohring. Die Erklärung würde jedenfalls zu einem Mann passen, der oft genug versuchte, schwierige Aufgaben mit verborgenen Winkelzügen zu lösen, über die er dann selbst die Kontrolle verlor. So war es 2009, als er vergeblich nach der Macht in der Partei griff. Und so war es 2014, als er zumindest im Ansatz versuchte, mit Hilfe der AfD eine rot-rot-grüne Regierung zu verhindern.

Dabei war das aktuelle Hin und Her gar nicht nötig. Jeder weiß, dass Mohring und seine CDU, bei allen Fehlern im Wahlkampf, vor allem die Opfer der bundespolitischen Umstände sowie der Polarisierung zwischen Linke und AfD wurden. Und jeder weiß, dass es an einem Herausforderer fehlt, der das Talent und die Traute besäße, den Vorsitzenden herauszufordern.

Nun also, nach diesem Chaosmonat, scheint endlich der Kurs justiert zu sein: Die CDU wird wohl die Wiederwahl des linken Ministerpräsidenten zulassen und dann eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung im Parlament zu domestizieren versuchen. Auf diesem Weg könnte die Union endlich wieder die Glaubwürdigkeit gewinnen, die sie in den letzten Wochen vollends verloren hat.

