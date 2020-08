Editorial: Unser neuer Service für Sie

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

Thüringen ist bislang gut durch die Krise gekommen, aber der Blick in die Zukunft ist trotz Optimismus auch von Sorgen geprägt. So lassen sich die Ergebnisse des neuen Thüringer Wirtschaftsbarometers, welches wir Ihnen ab sofort einmal im Quartal präsentieren werden, kurz zusammenfassen.

Die Ergebnisse dieser ersten Welle klingen für Sie nicht unbedingt überraschend? Mag sein. Aber ich spreche immer gern von „gefühlter Temperatur“, wenn persönliche Wahrnehmungen oder Empfindungen ohne Daten- und Faktenbasis als Pauschalmeinung in Diskussionen einfließen.

Aber die repräsentativen Befragungen von Menschen und Unternehmen in Thüringen durch das Marktforschungsinstitut Insa-Consulere versetzen uns jetzt in die Lage, Stimmungen zu verifizieren oder zu falsifizieren. So geben wir einerseits Ihnen als Service empirisch belegte Informationen für Ihre Meinungsbildung an die Hand. Und wir können andererseits unsere Berichterstattung noch besser an Themen ausrichten, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, interessieren und umtreiben.

Zudem sind wir ab der zweiten Befragungswelle in der Lage, anhand des Gesamtindex einen Trend für die wirtschaftliche Lage in Thüringen abzubilden.

Interessant an der aktuellen Erhebung ist vor allem die Einschätzung der aktuellen finanziellen und wirtschaftlichen Lage in der Bevölkerung und in Unternehmen. Diese nämlich wird als positiv bewertet. Deutlich negativ für die Berechnung des Gesamtindex wirkt sich hingegen die Skepsis gegenüber größeren Investitionen in den kommenden drei Monaten aus. Die Verunsicherung angesichts des ungewissen Verlaufes der Corona-Krise ist demnach sehr hoch.

Aber studieren Sie die Ergebnisse gern selbst, die wir für Sie auf einer Doppelseite auch nach Altersgruppen oder Parteizugehörigkeit aufbereitet haben.

Herzliche Grüße,

Jan Hollitzer

Umfrage: So beurteilen Privathaushalte und Unternehmen in Thüringen ihre wirtschaftliche Lage