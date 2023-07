Leitartikel: Unter Scheinriesen

Martin Debes über das Potenzial einer Sahra-Wagenknecht-Partei in Thüringen.

Wenn am kommenden Sonntag der Landtag in Thüringen gewählt würde und die Noch-Linke Sahra Wagenknecht mit einer eigenen Partei anträte, stände sie auf Platz 1. So besagt es eine Umfrage.

Allerdings, noch gibt es keine Wagenknecht-Partei. Und noch spricht mehr dagegen als dafür, dass es sie geben wird. Denn: Potenzial macht noch keine Partei. Nötig sind Personal und Programm. Bevor Landeslisten eingereicht sind, kann sehr, sehr viel schief gehen.

Außerdem handelt es sich nur um eine Umfrage. Bis zur Landtagswahl in Thüringen in gut einem Jahr dürfte noch viel geschehen, im Land, in der Bundesrepublik und der Welt.

Trotzdem zeigen die Zahlen, wie es um politische Stimmung in Thüringen bestellt ist. Etwa die Hälfte der Menschen würde eine teils rechtsextremistische und eine linkspopulistische Partei wählen.

Sahra Wagenknecht formuliert die Dinge ähnlich wie die AfD, bei der Migrationspolitik, der Corona-Impfung oder dem Ukraine-Krieg. Und sie agitiert ebenso gegen das Gendern und propagiert die Rückbesinnung auf das Nationale.

Im Unterschied zur AfD ist ihr Antikapitalismus aber nicht nur behauptet. Sie argumentiert nicht offen völkisch oder gar in Anlehnung an die NS-Ideologie. Und ja, sie wirkt klüger dabei.

Mit diesem Mix wäre sie, wie die Umfrage zeigt, für viele die Alternative zur selbsternannten Alternative. Und sie zeigt gleich doppelt, dass Parteien Scheinriesen sein können.

Umfrage: Wagenknecht-Partei käme in Thüringen auf Platz 1