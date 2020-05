Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Vertrauen in die Kliniken

Deutschland hat seinen regulären Klinikbetrieb um die Hälfte zurückgefahren. Die Folgen für Patienten mit schweren Leiden jenseits von Corona sind noch nicht abzusehen. Zwar betonen Krankenhäuser, dass sie akute Erkrankungen weiter behandeln und in lebensbedrohlichen Fällen auch operieren. Daneben werden schon Rechnungen aufgemacht, wie viele Menschen aus Angst vor Ansteckung nicht oder zu spät Hilfe suchten oder für wie viele ein zweiter oder dritter Aufschub ihres vermeintlich planbaren OP-Termines letztlich einer zu viel war.

Krankenhäuser in Thüringen drängen auf regulären Betrieb

Deutschland hat die Pandemie besser im Griff als andere Länder. Nicht ausgelastete Covid-19-Kapazitäten sind mit die Folge konsequenter und restriktiver Schutzmaßnahmen. Auch deswegen haben sich Szenarien wie in Italien hierzulande nicht wiederholt.

Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungen in Krankenhäusern beweisen, dass sie selbst unter widrigen Umständen wie fehlender Schutzkleidung oder nerviger Bürokratie schnell und effektiv in den Katastrophenmodus umschalten können. Separierte Klinikbereiche entstanden, Deutschland hat so viele Beatmungsplätze wie nie. Zu schätzen wissen das nicht zuletzt jene ausländischen Covid-19-Patienten, denen so auch von Thüringer Medizinern geholfen werden konnte.

Auch deshalb darf man den Kliniken jetzt zutrauen, dass sie die Gratwanderung zwischen Normalbetrieb und Anti-Corona-Kampf meistern. Es besteht kein Anlass zur Sorglosigkeit. Wie heftig eine zweite Corona-Welle werden könnte, weiß niemand. Auf Dauer aber sind leerstehende Krankenhausbetten und verwaiste OP-Säle behandlungsbedürftigen Menschen nicht vermittelbar. Menschen mit Herzinfarkten, Schlaganfällen, Tumoren oder Haltungsschäden, die, sofern nicht bald korrigiert, zu unwiderruflichen Schädigungen oder noch Schlimmerem führen.

Die Spahn’sche 70-zu-30-Formel ist ein richtiger Schritt zu mehr Normalität, dem je nach Infektionsverlauf weitere folgen sollen. Die Kliniken bekommen das hin – für Covid-19- und für andere Patienten.