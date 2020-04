Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Vertrauen nicht verspielen

Föderalismus kann mitunter verwirrend sein. In Zeiten von Corona besonders. Doch so sehr der Unmut über verschiedene Lockerungsregelungen in einzelnen Bundesländern wächst, weil man leicht den Überblick darüber verlieren kann, was denn nun konkret am eigenen Wohnort verordnet und was gelockert wurde, sollte die grundsätzliche Idee der Väter des Grundgesetzes nicht aus dem Blick geraten. Denn gerade die föderalen Strukturen in unserem Land erschweren zusätzlich die Konzentration sämtlicher Macht an einer Stelle, was eine Diktatur kennzeichnet.

Wir aber leben in einer Demokratie, deren Wesensmerkmal die inhaltliche Auseinandersetzung, ja auch der Streit ist. Der Föderalismus trägt seinen Teil dazu bei.

Deshalb ist es nur verständlich, dass sich Kanzlerin Angela Merkel gestern „voll und ganz“ hinter die Entscheidungen der Länder stellte. Etwas anderes blieb ihr auch nicht übrig, ohne nach ihrer Kritik mit der Wortneuschöpfung „Öffnungsdiskussionsorgien“ nicht die nächste Kritik vielleicht in Form einer „Antiföderalismusorgie“ heraufzubeschwören.

Dennoch mahnte sie zur Vorsicht und kritisierte die zum Teil vorschnellen Entscheidungen einzelner Landesfürsten, die einem Wettstreit gleich die Ersten sein wollen, das öffentliche Leben wieder hochzufahren. Die niedriger gewordenen Infektionszahlen seien trügerisch. Das jetzt Erreichte verführe zur Leichtsinnigkeit.

Um es mit Goethes Faust zu sagen: „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“. Immer kämpferischer stehen sich die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus mit den durch sie verursachten Schäden für Wirtschaft, Bildung und andere gesellschaftliche Bereiche gegenüber. An beiden Polen geht es um die pure Existenz. Die richtige Entscheidung zu treffen, ist wie die Quadratur des Kreises.

Wir haben in letzter Zeit des Öfteren erlebt, dass sich Politiker korrigiert haben. Das hat Vertrauen geschaffen. Dieses Vertrauen sollte nicht durch ein Verordnungschaos und diverse Egotrips aufs Spiel gesetzt werden.

