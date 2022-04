Leitartikel: Von einer, die auszog...

Martin Debes über den Rücktritt der linken Parteichefin.

Der Zeitpunkt kam für viele überraschend. Die Entscheidung war es nicht.

Nach nur gut einem Jahr an der Spitze der Linken hat Susanne Hennig-Wellsow ihren Rücktritt erklärt, mit sofortiger Wirkung.

Der Frau aus Erfurt war immer klar, dass es für sie in der Hauptstadt schwierig würde. Sie wusste nur zu gut um den strukturellen Konflikt zwischen Bundestagsfraktion und Partei. Und sie schien sich ihrer Grenzen bewusst zu sein, am Rednerpult wie vor den Kameras.

Trotzdem zog sie wie einst eine gewisse Gabi Zimmer aus, um in Berlin das Fürchten zu lernen. Nach vielen Jahren an der Spitze der größten Regierungspartei und -fraktion in Thüringen wollte sie es mit Anfang 40 noch einmal wissen. Niemand, auch nicht der Ministerpräsident, konnte sie aufhalten.

Nun ist sie gescheitert – an ihrer prekären Partei, an familiären Belastungen, aber auch an sich selbst.

In Interviews überfordert

Schon der Start im Amt verunglückte. Als sie, durch die Pandemie verzögert, im Februar 2021 mit Janine Wissler die Spitze der Linke übernahm, war der Bundestagswahlkampf längst geplant. Für eine neue, moderne Linie war es zu spät. Die Niederlage wirkte folgerichtig.

Gleichzeitig zeigte sich Hennig-Wellsow in Interviews überfordert, wirkte in Reden ungeschickt. Das, was sich im kleinen Thüringen versendet hatte, prägte in der zuweilen toxischen Berliner Blase ihr Bild.

Entscheidend aber war: Der rustikale Politikstil, mit dem sich Hennig-Wellsow in Thüringen durchgesetzt hatte, funktionierte in der Hauptstadt nicht. Stattdessen lief sie an den alten, seit Jahrzehnten stabilen Barrikaden in Bundespartei und Bundestag frontal auf.

Aus dieser Lage hat sich Susanne Hennig-Wellsow selbst befreit. Jetzt ist es an ihrer Partei, die zusätzlich von Sexismus-Vorwürfen erschüttert wird, sich völlig neu aufzustellen – oder unterzugehen.

