Leitartikel: Wem gehört der Sommer?

Das hat Ähnlichkeit mit Armdrücken auf dem Schulhof. Mia san mia. Erst steigen die Bayern, und im Gefolge Baden-Württemberg, aus dem geplanten Bildungsrat aus, jetzt wird um den Sommer gestritten. Die Südländer scheren ohnehin bereits jetzt aus dem rotierenden Feriensystem der Länder aus.

Vergleichbare Schulabschlüsse, ein Zentralabitur, Lehrermangel, Inklusion, Digitalisierung: Wenn man bedenkt, welche eigentlichen Hausaufgaben in der Bildungslandschaft dringend gelöst werden müssen, kann einem beim Ferienstreit Angst und Bange werden.

Es stimmt ja:14 Bundesländer und sechs Wochen Ferien – die Planer sind nicht zu beneiden. Die Eltern aber auch nicht. Für sie kommt der jährliche Check der Ferientermine alle Jahre wieder dem Öffnen einer Wundertüte gleich.

Die einen fürchten sich vor kilometerlangen Staus auf den Autobahnen und wünschen sich noch mehr Entzerrung. Anderen tut ihr Nachwuchs leid, der schon in den ersten Augusttagen wieder im Klassenraum sitzen muss. Lehrer verweisen auf Schuljahre, die zu kurz geraten. Eine Neuordnung des Systems ist fällig.

Sicher, eine Terminplanung, die es allen recht macht, muss erst noch erfunden werden. Die Idee, den frühesten Ferienbeginn nicht vor den 1. Juli zu legen und die Verschiebungen nicht allzu groß zu gestalten, scheint ein vernünftiger Kompromiss zu sein. Mit Blick auf die Lehrer, die auf Prüfungstermine verweisen und Unterrichtsstoff, der wegen knapper Zeit liegen bleibt. Und, auch das darf bemerkt werden, mit Blick auf Fairness zwischen den Ländern, und zwar allen. Denn einen Feriensommer, der schon in den ersten Augusttagen endet, wünscht man seinen Kindern nicht. Der Tourismusbranche würde das nicht gefallen, die hätte gern ein längeres Zeitfenster. Aber das kann zu den Akten. Jedenfalls solange, wie sie die Preise verlässlich zum Ferienstart so in die Höhe treibt, dass sich manche Familie bange fragt, wie sie eine Reise in den Sommerferien noch bezahlen soll.