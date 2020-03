Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Wir alle sind relevant

Systemrelevant. Dieses Wort dürfte vielen Menschen noch aus der Bankenkrise bekannt sein, als Kreditinstitute von besonderer Bedeutung gerettet werden mussten, um einen Kollaps abzuwenden.

Jetzt wird dieses Wort mit Bezug auf die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land angewendet. Damit wird es mit einer ethischen, moralischen, ja sogar philosophischen Dimension um den Wert menschlichen Lebens und des Miteinanders aufgeladen.

Eltern stellen sich beispielsweise in Bezug auf die Notbetreuung von Kindern die Frage: Bin ich eigentlich systemrelevant? Denn nur dann hat man Anspruch auf Betreuung in dieser besonderen Situation.

Die Antwort auf die Frage muss aber sein: Wir alle sind relevant! Jeder nimmt auf seine Art und Weise eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft ein. Ob beruflich, familiär oder ehrenamtlich. Trotz aller Notwendigkeit, jetzt bestimmte Branchen zu identifizieren, die in einer medizinischen Ausnahmesituation für das Aufrechterhalten der öffentlichen Ordnung wichtig sind, darf keine Kategorisierung stattfinden, die ganzen Berufsgruppen die Systemrelevanz abspricht und dem finanziellen Untergang weiht.

Deshalb müssen wir mit Blick auf die Zeit nach dem Virus umsichtig miteinander umgehen, damit wir in ein Leben zurückkehren können, wie wir es kannten. Jedenfalls sollte dies das Ziel sein.

Und gerade jetzt ergibt sich die Chance, allen jenen stillen Helden des Alltags, die nicht ständig um Anerkennung buhlen, Respekt zu zollen. Dazu gehören etwa Beschäftigte im Einzelhandel, in der Pflege, der Warenzustellung oder Rettungskräfte.

Die Bundeskanzlerin hat am Abend Leitlinien verkündet, die die Schließung von Geschäften beinhalten. Dabei wurde auch der Zeitungsverkauf als eine Ausnahme aufgeführt. Gerade jetzt ist der Bedarf an verlässlichen Informationen durch Qualitätsmedien hoch. Das bestätigen auch die enormen Zugriffszahlen auf unserer Internetseite zum Thema Corona. Wir sind in der Krise für Sie da. Ob gedruckt oder digital.

