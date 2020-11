Leitkommentar zu Corona-Einschränkungen in Thüringen: Was diesmal anders ist

Nun ist es also doch wieder soweit. Viele Einrichtungen müssen erneut schließen: Restaurants, Kinos, Theater, Schwimmbäder . . . Die zweite Welle der Corona-Pandemie ist real, sie steigt exponentiell – und sie könnte außer Kontrolle geraten. Also musste die Politik handeln. Doch die Frage, über die im März eher leise gestritten wurde, wird nun lauter gestellt: Ist wirklich ein Lockdown nötig?

Eine finale Antwort kann darauf noch niemand seriös geben, weder echte noch selbst ernannte Experten. So oder so gibt es aber einige Unterschiede zum Frühjahr.

Erstens hat sich das Virus im ganzen Land verteilt. Es gibt nicht nur lokale Ausbrüche, die Pandemielage ist diffus, Infektionsketten sind immer schwerer nachzuverfolgen. Das macht die Lage unübersichtlicher und potenziell gefährlicher.

Zweitens gibt es mehr begründete Annahmen dazu, was die Ausbreitung eindämmen dürfte – und was eher nicht. Deshalb bleiben diesmal Schulen, Kindergärten oder Geschäfte offen, ebenso wie Friseure oder Kosmetikstudios. Zudem sind die Maßnahmen zeitlich begrenzt: Nach einem Monat soll die Welle gebrochen sein.

Drittens haben sich Routinen entwickelt. Die meisten Menschen tragen Maske in Zügen oder Läden. Die Ärzte wissen, welche Medikamente zumindest helfen. Die Firmen haben gelernt, mit Telearbeit und -konferenzen umzugehen.

Ansonsten ist, wie gesagt, die Stimmung eine andere als im Frühjahr. Der Streit darüber, was angemessen ist und wie die Zahlen zu bewerten sind, wird offener und, das ist besonders wichtig, auch in den Parlamenten ausgetragen.

Bei allem, was über die widersprüchlichen Aussagen Bodo Ramelows in der vorigen Woche zu sagen wäre: Die Zweifel, die der Ministerpräsident öffentlich mit sich herumschleppt, plagen viele Menschen – und hier vor allem jene, die ihre wirtschaftliche Existenz bedroht sehen. So richtig die Solidarität aller ist, um die Älteren und Schwächeren zu schützen, so wichtig ist es, den Betroffenen dieser Krise noch schneller, unbürokratischer und großzügiger zu helfen.