Meine Meinung: Stresstest bestanden

Axel Eger über einen Weltcup auf der Baustelle in Coronazeiten.

Keine Fans, kein Lärm, kein Bratwurstduft. Hier die Schlitten, dort die Kräne und Bagger. Oberhof erlebte nicht nur einen Weltcup mit Corona, sondern auch einen auf der Baustelle.

Es sind dies die Risiken und Nebenwirkungen eines Rennrodel-Wochenendes, wenn die Operation am offenen Herzen erfolgen muss. Denn Oberhof braucht den Weltcup. Aber noch dringender braucht es einen modernen Zuschnitt.

Bei vier Bahnen allein in Deutschland ist die Konkurrenz groß und der jährliche Zuschlag kein Selbstläufer. Denn Fans hin, Stimmung her – für Tradition allein kann sich niemand etwas kaufen. Auch ein Rodel-Weltverband denkt nur in monetären Maßstäben.

Wer die auf der Mammutbaustelle schon sichtbaren neuen Standards mit den plötzlich wie verirrt wirkenden alten Starthäusern vergleicht, erkennt auf einen Blick den Nachholbedarf. Und sieht, dass die Zukunft am Rennsteig tatsächlich begonnen hat.

Die 30 Millionen, die Bund und Land hier investieren, sind der bislang größte Vorschuss, den die Oberhofer Bahn und mit ihr Sport und Tourismus der Region erhalten. Der erste Stresstest ist gelungen. Ob tatsächlich einmal alle Winterträume reifen wie erhofft – für dieses Urteil ist es freilich noch zu früh. Die nur wenigen Trainingsfahrten auf der umgebauten Bahn, die knappe Zeit für die Vereisung – erst beim zweiten Weltcup im Januar wird es verlässlichere Antworten geben. Dann, wenn die Rodler sich die neuen Kurven ein Stück mehr erobert haben und das Eisprofil mit der nötigen Vorlaufzeit wieder steht wie eh und je.

Dann wird sich auch zeigen, ob die harsche Kritik von Armin Zöggeler tatsächlich dem Blick des Fachmanns entsprang. Oder vielleicht doch ein klein bisschen auch dem Neid des Besitzlosen.