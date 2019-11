In den nächsten Tagen werden manche Menschen die Gelegenheit nutzen, um das zu Ende gehende Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Denn manche Dinge haben sich 2019 geändert.

Im Schleizer Stadtrat ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass André Rüdiger ruhiger geworden ist, seitdem er für das Bündnis für Schleiz in diesem vertreten ist wie sein zum Feindbild erkorener ehemaliger Chef Manuel Metzner für die FDP. Rüdiger meldete sich vor Einzug in den Stadtrat beim Tagesordnungspunkt Bürgerfragestunde immer als erster zu Wort, so dass es sich die Bürgermeister angewöhnten, ihn gleich namentlich aufzurufen. Meist fragte er, warum irgendwo ein Bauzaun-Werbebanner oder eine Verkaufsbude angeblich unbefugt stünde, ohne den Namen seines Ex-Chefs zu nennen. In „guten alten Zeiten“ hätte Rüdiger gefragt, warum Metzners Porsche nun während der Stadtratssitzungen im Parkverbot und an der Bushaltestelle in der Straße „Markt“ steht und das Ordnungsamt nichts unternimmt. Doch er ist ruhiger geworden.

In seine Rolle scheint nun Marcus Fiedler, der Ortsteilbürgermeister von Langenbuch, zu schlüpfen. In der Bürgerfragestunde wollte er wissen, warum er und die anderen Ortsteilbürgermeister nicht ebenfalls auf 450-Euro-Basis eingestellt werden, wie es mit dem Stadtbrandmeister geplant sei. Denn der Stadtbrandmeister sei für 140 Feuerwehrleute verantwortlich, er aber für 280 Einwohner.

Ich sehe das anders: Der Stadtbrandmeister ist nicht nur für Feuerwehrleute und 8850 Einwohner verantwortlich. Er übernimmt mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften nach Verkehrsunfällen auf der Autobahn jene Arbeit, die eine Berufsfeuerwehr leisten müsste.

Diese Arbeit sollte man wertschätzen. Auch die Arbeit der Bauern, die unsere Lebensmittel herstellen. Mit ihrem Traktor-Korso nach Berlin haben sich auch Landwirte aus dem Saale-Orla-Kreis in dieser Woche an der bislang aufsehenerregendsten Bauerndemonstration beteiligt, die in Erinnerung bleiben wird.