Anfrage an den Sender Jerewan: Ist der Monobob eine gute Idee für Frauen bei Olympia in Peking? Antwort: Im Prinzip ja, aber möchten Sie einen Fiat Panda fahren, wenn sie einen Ferrari in der Garage haben. Oder: Stimmt es, dass ein Monobob schneller als 130 km/h fahren kann. Antwort: Im Prinzip ja, es kommt darauf an, in welcher Höhe man ihn fallen lässt.

Ich habe mich hier mal als Moderator des erfundenen Radiosenders versucht, der zu Sowjetzeiten Witze machte, die einen im Prinzip schnell mit dem Zug nach Sibirien bringen konnten. Wahrscheinlich riskiere ich heute damit nicht mehr einen Olympia-Ausschluss als Journalist, aber Radio Jerewan trifft meist den Nagel auf den Kopf.

Die etablierten Bob-Pilotinnen sind jedenfalls stinksauer auf die chaotisch organisierte Einführung des kleinen Schlittens als olympische Disziplin. Es war irgendwie wie bei einem Mietwagenverleih - reinsetzen und losfahren. Die Schlitten für das deutsche Team wurden erst wenige Tage vorm Weltcup geliefert. Kaum Chancen, sich an das Gerät zu gewöhnen, geschweige denn irgendetwas zu testen. "Das ist, als würde man einen Formel-1-Piloten in ein Go-Kart setzen", meint Olympiasiegerin Mariama Jamanka, die bei ihrer Monobob-Premiere in Innsbruck eine Höchstgeschwindigkeit von 114 Sachen erzielte. Mit dem Zweier ist sie fast zehn Stundenkilometer schneller.

Thüringens Bob-Legende Wolfgang Hoppe will Jamanka wegen ihrer rumpeligen Premiere als Vorletzte gar keine Vorwürfe machen. Beim Monobob habe man durch die geringeren Geschwindigkeiten ganz andere Fahrlinien im Vergleich mit dem Zweier. Eine Chance zu gewinnen, besäßen zudem nur echte "Startraketen", so der Doppel-Olympiasieger von 1982 aus Apolda. Die ehemalige Hammerwerferin Jamanka ist kein Naturtalent beim Anschieben. Doch auch sie muss nun in der ungeliebten Einzel-Disziplin antreten. Denn nur wer Monobob fährt, darf auch im Zweier in Peking starten, beschloss der Bob-Weltverband Fibt.

Doch zurück in die Anfänge des Frauenbobsports. Wolfgang Hoppe war zunächst ein Kritiker. "Weiberbob" hieß es, als sich die Pionierinnen wie die Thüringerin Heike Storch Mitte der 90-iger Jahre in den Eiskanal stürzten und stürzten. Doch schließlich setzten sie sich durch. Ex-Rodlerin Gabi Kohlisch wurde 2000 erste Weltmeisterin. Und Hoppe, der amtierte tatsächlich 1999 als Frauen-Bundestrainer, war fortan begeistert von den Leistungen der mutigen Damen.

Auch bei der Einführung des Monobobs hatte Hoppe Anteil. In der technischen Kommission des Weltverbandes entdeckte der Fachmann schnell die Vorteile des neuen Geräts. Für Anfänger war der Schlitten perfekt. Aber auch Behinderte können nun bei den Paralympics starten. Mit der Einführung Olympischer Jugendspiele durften 2016 auch Jugendliche Bobfahren. Jonas Jannusch aus Sonneberg und Laura Nolte aus Winterberg hießen die ersten Jugend-Olympiasieger.

Als das IOC mehr Gleichberechtigung in den olympischen Sportarten forderte, musste eine zweite Disziplin mit Frauen her. Doch es fehlte nicht nur an fähigen Pilotinnen. Dann kam die Idee vom Monobob. Im Prinzip eine gute Sache, wie nicht nur der Sender Jerewan meint. Doch in der Einführung hakte es. Statt von Anfang an Spezialistinnen auszubilden und auch exotischen Ländern eine Chance zu geben, sollen Monobob auch die Zweier-Pilotinnen fahren. Denn eigentlich, will man bei Olympia zwar viele Frauen, aber vor allem nicht mehr Athleten am Start haben. Immerhin - eine Australierin könnte in Peking Gold holen. "Startrakete" Bree Walker gewann die Weltcup-Premiere in Igls. Den Zweier wird sie nebenbei fahren. Chancenlos. So wie Jamanka im Monobob.