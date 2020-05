Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Verzerrter Wettbewerb

Sorgt der aktuell schlechteste der 36 Profivereine für den Abpfiff der wiederbelebten Saison, noch ehe deren Anstoß erfolgt ist? Dass DFL-Boss Seifert beteuert, die Dresdner Corona-Fälle hätten keinen Einfluss auf den dargelegten Zeitplan, ist sein Job. Der oberste Interessenvertreter des deutschen Profifußballs will das Milliardengeschäft am Laufen halten; da darf der Zweitliga-Letzte kein Hindernis darstellen. Der Ball muss rollen – auf Teufel komm raus.

Neben seelenlosen Geisterspielen und gesundheitlichen Risiken nimmt die DFL damit auch skrupellos eine Wettbewerbsverzerrung in Kauf. Dynamo darf während der Quarantäne kein Mannschaftstraining durchführen. Während die Gegner fleißig üben und Punkte im Ringen um den Klassenerhalt sammeln, sind die Sachsen zum Zuschauen verurteilt. Weil ihnen danach mindestens eine Woche Vorbereitung zugestanden werden muss, dürften sogar ihre ersten drei Spiele ausfallen. Was bedeutet: Bis Ende Juni stünden für Dresden nur noch englische Wochen an.

Der Nachteil in Sachen Physis liegt auf der Hand. Doch es besteht auch ein psychologisches Handicap: Wie verkraftet es das Team mental, wenn die Konkurrenz enteilt und der Rückstand wächst? Kann sich ein abgeschlagenes Schlusslicht wirklich zu einem Kraftakt aufraffen?

Für die DFL wäre Dynamos Abstieg allenfalls ein Kollateralschaden. Auch die Beeinflussung des Aufstieges – Dresden spielt noch gegen das Spitzentrio – würde man auf der Jagd nach den TV-Millionen emotionslos in Kauf nehmen. Doch sobald es weitere Vereine erwischt, geht die DFL-Rechnung nicht mehr auf. Dann wird der Zeitplan zusammenstürzen wie ein Kartenhaus.