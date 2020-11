Vorsicht: Tretminen

Jeder, der sich ein oder mehrere Tiere anschafft, muss sich im Klaren sein, dass er eine große Verantwortung übernimmt. Zum einen muss sich um das Tierwohl gekümmert werden. Da gehört es dazu tiergerechte Nahrung und vieles mehr bereit zu halten. Ist man Hundebesitzer, erweitert sich die Verantwortung aber noch, nämlich die seinen Mitmenschen gegenüber. Nein, es ist nicht die Rede von der Anleinpflicht. Ich rede von der Verantwortung, die bei einigen Hundebesitzern nicht ausgeprägt zu sein scheint. So führt es des Öfteren zu Ärger, nämlich dann, wenn die Besitzer die Hinterlassenschaften ihrer Hunde nicht entfernen.

So beobachtet am Dienstag in der Schlaggasse. Da heißt es: Augen auf, wenn man vom Parkplatz in Richtung Redaktionsräume schlendert. Macht man es nicht, ist es passiert, das Malheur, und man steht in einer, wie ich es nenne, Tretmine. Dabei ist es doch so einfach die Kothaufen zu beseitigen. Auch das konnte ich schon auf dem Heiligenstädter Wilhelm beobachten. Da zücken die Damen, nachdem ihr kleines Wollknäuel sein Geschäft verrichtet hat, eine Mülltüte und, schwups, das Häufchen ist weg. Mich und viele andere freut es, denn es ist nicht schön, wenn man sich im Büro hinstellen muss, um die Schuhe zu reinigen, damit man den Gestank nicht den ganzen Tag ertragen muss.