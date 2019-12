Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wertvoller als gedacht

Die olympische Idee ist verkauft, pardon, ersteigert worden. Mit knapp acht Millionen Euro erzielte das Original-Manifest von Pierre de Coubertin aus dem Jahr 1892 bei einer New Yorker Auktion eine Rekordsumme. Das Manuskript, in dem der Baron seine Vision für eine Wiederbelebung der Olympischen Spiele der Antike in moderner Form darlegt, steht laut Sotheby‘s an der Spitze der teuersten Sport-Erinnerungsstücke aller Zeiten.

Abseits der glanzvollen olympischen Parade ist derweil bloß noch wenig von Coubertins Absichten übrig. Zwar werden fairer Wettstreit, Respekt, Toleranz und ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung gern beschworen, wenn es darum geht, die olympische Bewegung zu bewerben. Doch hat man das Gefühl, dass die olympische Idee verloren gegangen ist. Verschollen, vergessen unter einem Massiv aus Geld, Doping, Heuchelei und Umweltzerstörung.

Winterspiele etwa im subtropischen Sotschi oder bald in Peking inszenieren zu lassen, erscheint grotesk und dekadent angesichts des Klimawandels mit seinen verheerenden Auswirkungen.

Im Dunkeln bleibt, wer diese 14 handbeschriebenen Seiten nun besitzt und dafür bereit gewesen ist, das Neunfache des Schätzwertes zu bezahlen. Vielleicht besser so.

Womöglich ist die Botschaft hinter der Auktion weitreichender. Die olympische Idee ist mehr wert als gedacht. Wäre sie nicht käuflich.