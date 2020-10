Zwischenruf: Corona ist vorbei. Nicht.

Beginnen wir mit den Worten des staatlich ungeprüften Volksgesundheitssachverständigen Björn Höcke vom 25. August dieses Jahres zum neuartigen Corona Virus Sars Cov 2. Am selben Tage hatte das Robert-Koch-Institut gemeldet, dass die Anzahl der neu gemeldeten Infektionen stark ansteige. Der Trend sei „sehr beunruhigend“, stand im Lagebericht. Stimmt alles nicht, sagte der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke im MDR. „Die Zahlen steigen nicht weiter an“, sagte er. „Corona ist vorbei. Und Corona wird auch nicht wiederkommen.“ Damit in die Gegenwart – und die Realität. In der vergangenen Woche wurden mehr als 900 Menschen in Thüringen positiv auf das Virus getestet.

Das sind etwa 15 Mal so viele wie zu dem Zeitpunkt, an dem Höcke die Pandemie für beendet erklärte – wobei, das ist wichtig, sich seitdem die Zahl der täglichen Tests kaum erhöhte. Und: Die Anzahl der Menschen, die an der durch das Virus ausgelösten Covid-19-Erkrankung leiden, folgt mit der bekannten Verzögerung dem exponentiellen Anstieg. Auf den Intensivstationen in Thüringen liegen derzeit 27 Frauen und Männer, die positiv auf Corona getestet wurden. Ende August war noch genau ein schwerer Fall gemeldet worden. Nun stellt dies, für sich genommen, kein Problem dar. Mehr als 300 Betten sind noch frei, weitere 400 befinden sich in einer Reserve. Doch exponentiell bedeutet: Die Zahl der Infektionen, und in der Folge auch jene der Erkrankten, verdoppelt sich in bestimmten Zeitabschnitten. Im Sommer lag das Intervall bei einem Monat – und inzwischen bei einer Woche. Deshalb heißt es wie im März: Die Welle muss rasch gebrochen werden, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden, wie sie jetzt bereits wieder in einigen Nachbarländern zu beobachten ist. Dabei gibt es aber einige Unterschiede, gute wie nicht so gute. Gut ist, dass sich alle, theoretisch, auf die Pandemie eingestellt haben, Politik, Wirtschaft, das Gesundheitssystem, die gesamte Gesellschaft. Alle, auch jene, die sich nicht daran halten, kennen die Regeln, vom Abstand halten über das Kontakte reduzieren bis zum Maske tragen. Es gibt Abertausende Notfall- und Hygienepläne, die zumindest teilweise eingeübt sind. Daraus folgt, dass diesmal nicht alles geschlossen werden muss, um die Ausbreitung einzudämmen. Geschäfte können den Einlass begrenzen, Restaurants Tische separieren, Schulen in Schichten Präsenzunterricht anbieten. Und selbst wenn jetzt wieder Versammlungen, Feiern und Kontakte eingeschränkt werden, muss es nicht wieder zu den starken – und im Rückblick teilweise übertrieben wirkenden – Eingriffen in die Grundfreiheiten kommen. Gut ist auch, dass die Ärzte jetzt mehr darüber wissen, welche Medikamente halbwegs anschlagen und wann eine Beatmung etwas bringt. Außerdem dürfte es Anfang des nächsten Jahres die ersten Corona-Impfungen geben. Schlecht ist jedoch, dass die zweite Welle mehr Wucht hat. Das Virus tat über den Sommer das, was ein Virus so tut, wenn es dazu die Gelegenheit bekommt: Es verbreitet sich überall, vor allem unter den Jüngeren, die oft gar nicht wahrnahmen, dass sie sich angesteckt hatten. Statt lokalen Ausbrüchen wie im Frühjahr haben es nun die Gesundheitsämter zumeist mit dem zu tun, was sie ein diffuses Infektionsgeschehen nennen. Misslich ist auch, dass wohl die meisten, auch wenn sie nicht Höcke heißen, Corona längst überhaben, mit all den Verboten und Halbverboten sowie den wirtschaftlichen und sozialen Folgen, stets gepaart mit der Angst um Eltern, Großeltern oder sich selbst – und begleitet von fruchtlosen Debatten, die Familien und Freundeskreise spalten. Doch es hilft alles nichts. Der Streit muss ausgetragen werden. Der Schutz des Lebens, der Erhalt von Lebenschancen, die Bewahrung der Freiheit: Dies alles muss, so gut es irgend geht, miteinander vereinbart werden, trotz der vielen, sich einander widersprechenden Indizes und Interessenlagen. Aber ganz egal, wie man zu diesem multiplen Dilemma steht oder wie man seine eigenen Prioritäten setzt: Das Mindeste sollte der Versuch sein, sich selbst und andere zu schützen, im Beruf, in der Freizeit, im Alltag. Alles andere wäre, Pardon, ziemlich Höcke. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

