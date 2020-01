Erfurt/Dresden. Bodo Ramelow will Regierung, Opposition und Bürger zusammenführen und stärker an Entscheidungsprozessen beteiligen. Hoffnungsvoll sprach er gar von einem „Fest für die Demokratie“.

Bodo Ramelow will Opposition und Bürger stärker beteiligen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will die Opposition und die Bürger im Lande angesichts der schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Landtag künftig stärker an politischen Entscheidungen beteiligen. „Wenn es nach mir geht, wird das Jahr 2020 ein Fest für die Demokratie“, sagte der Linke-Politiker in seiner Neujahrsansprache in Erfurt. Das Ergebnis der Landtagswahl stelle die Parteien vor die Aufgabe, vertraute politische Pfade zu verlassen. „Ich nehme die Herausforderung sehr gerne an.»Der rot-rot-grünen Koalition, die Ramelow als Minderheitsregierung fortsetzen will, fehlen im Landtag vier Stimmen. Sie ist damit bei Sachentscheidungen auf Unterstützung von CDU und FDP angewiesen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen alle anderen Landtagsparteien aus.

„Regierung und Opposition werden sich künftig auf Augenhöhe begegnen“, sagte Ramelow. In vielen Fragen müsste trotz unterschiedlicher Auffassungen eine Einigung gesucht werden. Den Bürgern versprach er neue und erweiterte Möglichkeiten direkter Demokratie. Ihr Einfluss auf zentrale politische Entscheidungen solle erhöht werden. Er solle nicht mehr daran scheitern, dass Bürgerbegehren beim Eingriff in Finanzierungsfragen tabu sind.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht das Nachbarland Thüringen durch die schwierige Regierungsbildung gelähmt. „Das kann man sich zwar alles schönreden, aber gut ist es nicht“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Er sieht den Ball auf dem Spielfeld von Ramelow und den Linken. „Die CDU ist dort drittstärkste Kraft geworden. Andere sind am Zug“, sagte er. „Es gibt einen Ministerpräsidenten, er muss die Dinge gestalten.“

Mitte Januar wollen Linke, SPD und Grüne Vertragsentwurf vorlegen

CDU-Landeschef Mike Mohring hatte versucht, mit SPD, Grünen und FDP eine Koalition auf die Beine zu stellen, der allerdings noch mehr Stimmen als Rot-Rot-Grün im Landtag für eine Mehrheit fehlen. Voraussichtlich am 13. Januar soll es zu einem Treffen der Spitzen aller im Landtag vertretenen Parteien außer der AfD kommen.

Bis Mitte Januar wollen Linke, SPD und Grüne eine Art Regierungsvertrag vorlegen. Ob es zu einer Minderheitsregierung kommt, entscheiden dann Parteitage von SPD und Grünen sowie eine Mitgliederbefragung bei der Linken. Ramelow hat angekündigt, sich bis Ende Februar der Ministerpräsidentenwahl zu stellen.

