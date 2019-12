Miteinander an der Apoldaer Tafel

Rund 40 sozial Bedürftige feierten in der Apoldaer Tafel zu Heiligabend. Bereits am Vormittag waren mehrere Tische liebevoll eingedeckt worden, es gab Plätzchen und Stollen, frischen Kaffee und Obst.

Unter den Teilnehmern an der Veranstaltung waren Superintendent Gregor Heidbrink vom evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Apolda-Buttstädt ebenso wie Diakon Daniel Pomm von der katholischen Kirche. Wie in jedem Jahr und das seit über zwei Jahrzehnten nahm sich auch Pastorin Beate Stöckigt Zeit.

Gemeinsam mit Bedürftigen wurden Weihnachtslieder gesungen und gebetet. Und erstmals in all den Jahren gab es auch eine Gitarrenbegleitung durch Gregor Heidbrink, was wohlwollend aufgenommen wurde. So viel Applaus war bisher wohl nie.

Während der Feier wurde ein Gedicht vorgetragen, einem Geburtstagskind gratuliert und auch der ältesten Tafel-Nutzerin, einer 84-Jährigen, alles Gute gewünscht.

Wie in einer großen Familie also ging es zu, wobei besonders das Leuchten in den Kinderaugen die Herzen erwärmte. Natürlich wurde auch die Weihnachtsgeschichte vorgetragen. „Fürchtet euch nicht!“ habe der Engel verkündet, sagte Beate Stöckigt. – Und schränkte sogleich ein, dass das gar nicht so leicht sei, schließlich würden die Menschen im täglichen Leben durchaus mit Sorgen beschwert. Dennoch: Mit der Geburt des Retters sei ein Licht der Hoffnung in die Welt gekommen. Die Botschaft zu Weihnachten laute also: Wir sind nicht allein auf der Welt, denn Gott ist in Gestalt dieses Kindes zu uns gekommen.

Traditionell schaute auch Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand bei der Veranstaltung vorbei und fand ein paar passende Worte.

Gedankt wurde auch der seit vielen Jahren bei der Tafel engagierten Martina Natschke. Sie versprach, weiter gesund bleiben zu wollen, damit sie ihre Arbeit zugunsten der Bedürftigen in der Stadt fortsetzen könne. Zu Heiligabend an der Tafel musste sich jedenfalls niemand allein fühlen.