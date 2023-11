Alena Buyx spricht bei der neuen Ringvorlesung unserer Zeitung über die ethischen Ansprüche an Künstliche Intelligenz.

Moralische Ansprüche an Künstliche Intelligenz

Erfurt. Gast ist diesmal Professorin Alena Buyx. Die Medizinethikerin und Hochschullehrerin steht seit 2020 dem Deutschen Ethikrat vor.

Medizin, Technik, Verwaltung, Kommunikation, Bildung, Freizeit – kaum ein Bereich, in dem Künstliche Intelligenz keine Prozesse übernehmen kann. Aber werden sie dadurch auch besser? Wie transparent ist KI, wie lässt sie sich überwachen? Welche ethischen Ansprüche sind an Künstliche Intelligenz anzusetzen, wie weit darf KI gehen? Die Einsatzmöglichkeiten und Chancen sind riesig, sind es die Risiken auch?

Um diese Fragen geht es bei den gemeinsamen Ringvorlesungen der Universität Erfurt, des Thüringer Landtags und Funke Medien Thüringen. Nächster Gast ist Professorin Alena Buyx. Die Medizinethikerin und Hochschullehrerin steht seit 2020 dem Deutschen Ethikrat vor. Dort leitete sie zuvor die Arbeitsgruppe zu Eingriffen in die menschliche Keimbahn. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Ethik medizinischer Innovationen und Gesundheitstechnologien sowie der Forschungsethik

Unter dem Motto „Horror oder Heilsbringer?“ spricht sie in ihrem Vortrag über ethische Überlegungen und Ansprüche an die Künstliche Intelligenz. Der Vortrag am Donnerstag, 16. November, 18 Uhr, im Hörsaal 2 der Universität Erfurt ist öffentlich, der Eintritt frei.

Es wird um Anmeldung gebeten unter www.thueringer-allgemeine.de/ringvorlesung.