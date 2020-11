Am Landgericht Gera hat am Donnerstag ein Mordverfahren gegen zwei Männer aus dem Altenburger Land begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, einen Mann in Altenburg auf heimtückische Weise ermordet zu haben. Beide kündigten an, sich im Verfahren zur Tat zu äußern.

Geld gegen sexuelle Dienste angeboten

Beiden wirft die Staatsanwaltschaft vor, den Mann am 12. Februar 2020 in seiner Wohnung in Altenburg überfallen zu haben. Einer der Angeklagten wohnte im selben Haus wie das Opfer. Vorausgegangen war ein Dialog an einer nahe gelegenen Tankstelle. Dort soll das spätere Opfer den beiden Geld gegen sexuelle Dienste angeboten haben. Beide lehnten empört ab.

Am Abend sollen sie mit einem Messer bewaffnet beim Nachbarn geklingelt und ihn unvermittelt in die Wohnung gestoßen zu haben. Beim folgenden brutalen Übergriff erlitt der Mann schwerste Verletzungen: Neben einer Schädelbasisfraktur stellte die Rechtsmedizin Mittelgesichtsfrakturen, Rippenserienfraktur und fünf Stichverletzungen bis in tiefste Muskelschichten fest. Der Mann starb an einer Atemlähmung, weil auch seine Wirbelsäule durchtrennt war.

So kam die Polizei den Männern auf die Spur

Der jüngere Angeklagte brüstete sich mit der Tat in einer Spielothek. Er habe einen „Kinderficker platt gemacht“. Ein Zeuge informierte daraufhin eine Richterin, die die Polizei einschaltete. Beide Angeklagte wollen sich beim nächsten Termin zur Tat äußern. Offenbar haben sie sich bei Vernehmungen und Befragungen durch Gutachter gegenseitig die Hauptschuld zugeschoben.

Das Landgericht setzt den Prozess am 16. Dezember fort. Zum Auftakttermin konnten die Gutachter wegen Terminüberschneidungen nicht teilnehmen. Dem 23 Jahre alten Angeklagten droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Für den 19-Jährigen kommt im Fall einer Verurteilung die Anwendung von Jugendstrafrecht in Betracht, so dass mit maximal zehn Jahre Haft zu rechnen wäre. Er ist aber noch wegen eines zweiten brutalen Übergriffs angeklagt. Er soll vier Tage nach dem mutmaßlichen Mord einem Mann in einer Spielothek ins Gesicht getreten haben.