Gera. Mit den Worten „Sie macht keinen Zucker mehr“ meldete sich ein Tischler aus Neustadt/Orla beim Notruf. Jetzt sitzt er auf der Anklagebank. Der Vorwurf lautet Mord.

„Die Frau sah aus wie nach einem schweren Faustkampf, der über mehrere Runden gegangen ist“, sagt der Notarzt im Zeugenstand. Über diverse Einsätze in Krisengebieten habe er Erfahrungen darin, Gewaltopfer zu erkennen. In diesem Fall aus Neustadt an der Orla war er sich sicher: Wir müssen die Kriminalpolizei rufen.