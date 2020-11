Heroin-Schmuggel durch Europa: Mutmaßlicher Drogenkurier per Videochat vernommen

Ein mutmaßlicher Drogenkurier ist am Mittwoch am Landgericht Erfurt per Video-Konferenz vernommen worden. Denn der 28-jährige Thüringer sitzt seit Juli 2019 in Norwegen in Untersuchungshaft. Die dortigen Behörden schnappten den Mann, als er am 24. Juli des Vorjahres einreisen wollte. In einem Versteck seines Fahrzeugs soll er unter anderem 27 Kilogramm Heroin geschmuggelt haben.

Der Zeuge schildert dem Gericht, wie er in Erfurt den Auftrag zu dieser Fahrt und Geld für Benzin erhalten sowie den PKW mit Geheimversteck übernommen hat. Auftraggeber sei ein „großer Toni“ gewesen, den der Zeuge auch als Chef der mutmaßlichen Dealerbande ausmachte. Es stand die Drohung im Raum, dass etwas Schlimmes passieren könnte, wenn nicht gefahren wird. Außerdem sei dem Zeugen versichert worden, dass er mit dieser Tour seine 5000 Euro Schulden abgearbeitet habe. Von Erfurt ging es nach Rotterdam in den Niederlanden. Dort soll ihm ein junger Mann zwei Tüten mit Päckchen vors Auto gestellt haben, die er dann nach Norwegen bringe sollte. Was der 28-Jährige damals nicht wusste: Dresdner Zollfahnder und Ermittler des Landeskriminalamts in Erfurt hatten ihn bei seiner Tour auf dem Schirm. Als der mutmaßliche Drogenkurier aber nicht wie erwartet nach Erfurt zurück fuhr, sondern nach Nordeuropa weiter reiste, verloren die Fahnder den Mann aus den Augen. Drogenring soll von Erfurt aus international agieren Zu dieser Zeit ermitteln LKA und Zollfahndung bereits mehrere Monate gegen einen mutmaßlichen Drogendealerring, der von Erfurt aus international agieren soll. An dem Verfahren mit beteiligt ist die auf organisierte Kriminalität spezialisierte Staatsanwaltschaft in Gera. Er sei auf dem Landweg weiter über Dänemark und Schweden gefahren, erzählt der Zeuge auf Nachfrage der Erfurter Richter. Jede seine Antworten wird ins Norwegische für die Anwesenden in Oslo im Gericht übersetzt. Für die vier Angeklagten im Erfurter Schwurgerichtssaal übersetzen Dolmetscher die Aussage unter anderem ins Albanische. An der Grenze von Schweden nach Norwegen gerät der Kurier in eine Kontrolle. Die Drogen wurden gefunden, und der 28-Jährige entschließt sich nach eigener Schilderung, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Also fährt er mit ausgetauschten Drogenpäckchen weiter nach Oslo. Denn bei seiner Festnahme an der Grenze kannte er noch nicht die Lieferadresse. Die erhält er erst aus Erfurt, als er weiter in Norwegen unterwegs ist. Nach der Übergabe der Drogen in Oslo konnte die Polizei auch den Empfänger des Rauschgifts schnappen. Anfang Oktober des Vorjahres verhaften in Erfurt Spezialkräfte der Polizei drei weitere Verdächtige in einem Platten im Südosten der Stadt. Sie und ein vierter Angeklagter im Alter zwischen 24 und 30 Jahren stehen nun seit Wochen vor Gericht, weil sie sich laut Staatsanwaltschaft zu einer Bande zusammengeschlossen und unter anderem 23 Kilo Kokain, 20 Kilo Marihuana, 27 Kilo Heroin und 16 Kilo Haschisch vertrieben haben sollen. Am Mittwoch erkennt der Zeuge per Videokamera alle vier vor dem Landgericht Erfurt angeklagten Männer. Mehrere von ihnen belastete er mit seinen Schilderungen.