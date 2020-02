Neuer Moped-Parkplatz am Apoldaer Gymnasium eingeweiht

Das Unterfangen war kein ganz einfaches, aber nun ist alles erledigt. Der neue Parkplatz in der Kanoldstraße für die Mopeds der Schüler des Gymnasiums Bergschule Apolda wurde von Schulleiterin Birgit Rosner offiziell übergeben, und kurz darauf standen bereits die ersten Zweiräder dort.

Rund 15.000 Euro wurden an der Rückfront der Turnhalle insgesamt investiert. Nun steht die gepflasterte Fläche, die mit entsprechenden Schildern und Pollern gekennzeichnet ist, zur Nutzung bereit. Allerdings haben Unbekannte kurz vor der Einweihung bereits einen der Poller entwendet. Das sorgte für Kopfschütteln.

Die Hoffnung, dass sich mit der neuen Parkfläche nun auch der Ärger legt, der in der Vergangenheit im Bereich „An der Schule“ und Dr.-Rudi-Moser-Straße ab und an entstand, wenn Schüler ihre Mopeds dort parkten und das dem einen oder anderen Anwohner offenbar nicht in den Kram passte, verknüpft sich mit der Investition natürlich auch.

Der Moped-Parkplatz jedenfalls ist ein Gemeinschaftsprojekt, an dem sich mehrere Unterstützer finanziell beteiligt haben.

So nahm zunächst die Schule nach der Entscheidung der Schulkonferenz Restmittel aus ihrem Budget 2019 in die Hand, steuerte der Kreis Weimarer Land als Schulträger noch fehlendes Geld bei und gab obendrein die Familie Brita und Hagen Enke etwas dazu.

Das Ehepaar hatte anlässlich der Hochzeit die Gäste nämlich dazu aufgerufen, etwas für einen guten Zweck zu spenden. Damals stand noch nicht fest, dass man den Parkplatz für die Schüler unterstützen wird, als man davon erfahren habe, sei aber rasch klar gewesen, dass das Geld dafür zum Einsatz kommen soll, sagte Brita Enke auf Nachfrage unserer Zeitung. Erstens sei sie einst selbst in diese Schule gegangen, zweitens sei ihr Ehemann Lehrer, habe also eine Affinität zu Bildungseinrichtungen, und drittens sei auch ihr Sohn Schüler des Apoldaer Gymnasiums gewesen.

Nicht zuletzt engagierte sich auch die Energieversorgung Apolda („eva“) finanziell bei diesem Projekt.

Weshalb aber brauchte es diesen zusätzlichen Parkplatz überhaupt? – Weil der vormals für die Mopeds genutzte Parkplatz an der Seite von der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße her mit dem Einzug der Berufsschule ins Gebäude 2016 aus Sicherheitsgründen nicht mehr nutzbar war. Das Ordnungsamt hatte darauf verwiesen, zudem wurde mit der Feuerwehr probiert, ob es mit den dort stehenden Mopeds funktioniert – das tat es nicht.

So kamen die Plätze weg, wurden stattdessen 14 auf dem Schulgelände eingerichtet. Perspektivisch reichte das aber dennoch nicht, weil dort laut schulinterner Regelung nur diejenigen Schüler ihre Mopeds abstellen dürfen, die einen Schulweg weiter als drei Kilometer zu bewältigen haben und obendrein Schüler der Klassenstufen 11 und 12 sind, deren Fahrtkosten nicht voll übernommen werden.

Letztlich war die Einrichtung der Parkfläche dann noch teurer geworden, als zunächst angenommen. Das hatte nach Auskunft von Schulleiterin Birgit Rosner damit zu tun, dass während der Arbeiten Probleme am Fundament der Turnhalle auftraten, so dass zur Stabilisierung zusätzlich Winkelelemente gesetzt werden mussten.

Die Bauarbeiten ausgeführt hatte die Apoldaer Firma Tief- und Gehwegbau Machts.

Die beiden Parkflächen trennt ein Trafohäuschen der Energieversorgung Apolda. Weil es recht schmucklos wirkt, soll im Rahmen des Kunstunterrichts der Elftklässler eine Gestaltungsidee entwickelt und umgesetzt werden, verkündete Schulleiterin Birgit Rosner.