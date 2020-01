Neues Museum nicht ohne Folgekosten denken

Die Einschätzung von Olaf Müller ist klar: Derzeit, meint der Vorsitzende des Finanzausschusses des Apoldaer Stadtrates, würden zu viele Entscheidungsträger zu wenig an den Fakten im Zusammenhang mit der Debatte ums künftige Glocken-Stadt-Museum beteiligt. Wesentliche Zahlen lägen den Mitgliedern der Ausschüsse für Finanzen und Bau nicht vor. Deshalb hab man nun einen Fragenkatalog vorgelegt.

Bunte Bilder, wie das Museum künftig aussehen könnte, würden nicht ausreichen. Man benötige belastbare Zahlen, um welche millionenschwere Investitionssumme es sich handelt und vor allem auch darüber, wie die Stadt die Folgekosten in den nächsten Jahrzehnten stemmen kann. Das sei eine wichtige Frage, handele es sich doch beim Museum um eine freiwillige Leistung, die die Kommune erbringen kann, wenn das Geld da ist, aber eben nicht muss.

So habe die Idee, den Bestandsbau um eine Glaskonstruktion zu ergänzen, zweifellos Charme, aber die Frage, wie die Kühlung im Sommer und das Heizen im Winter erfolgen soll und welche Betriebskosten das verursacht, müsste vorab geklärt werden. Ebenso sei es mit dem Museumspersonal. Wie viel wird benötigt, braucht es einen Museumspädagogen und ist das Geld für die Bezahlung da?

Müller will richtig verstanden werden: Es gehe im nicht darum, irgendwas zu torpedieren, aber ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Geld der Stadt verlange solche Nachfragen. So müsse auch die Frage erlaubt sein, ob das Museum so groß ausgebaut werden muss, oder ob nicht vielleicht auch ein kleinere Variante ausreichend sei. Auch sei unklar, mit welcher Förderquote man rechnen könne, welche Besucherzahlen realistisch sind und so fort.

Ähnlich sieht es auch Peter Scherneck (FWW) vom Bauausschuss. Seiner Ansicht nach müsse sorgfältig abgewogen werden, welche Dimensionen das Ganze haben soll und welche Aufgaben und Investitionen die Stadt in den nächsten Jahren neben einem Museum auch noch tätigen muss. Eben weil die Thematik komplex sei, dürfe sich mit dem Museum nicht nur der Kulturausschuss befassen. Bau- und Finanzausschuss gehören seiner Ansicht mit an den Tisch – und zwar frühestmöglich.