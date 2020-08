OTZ-Sammelsommer noch bis Samstag: Das winkt als Hauptpreis

Gera. Beim OTZ-Sammelsommer gibt es ein Konzert der Köstritzer Jazzband zu gewinnen. Am Samstag erscheinen letztmalig Sammelmarken in der Zeitung, die ausgeschnitten werden können.

Noch bis Ende dieser Woche läuft der OTZ-Sammelsommer, zu dem die Ostthüringer Zeitung und die Köstritzer Schwarzbierbrauerei in den Sommerferien einladen. Der Hauptpreis der Aktion ist ein großes Sommerfest für einen ganzen Ort. Außerdem verlosen wir unter allen Teilnehmern ein Köstritzer Überraschungspaket. „Es gab zwar bereits kistenweise Einsendungen. Aber Schnellentschlossene können noch mitmachen. Die Auszählung wird spannend sein wie jedes Jahr. Wir freuen uns darauf“, sagt OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch.

Seit Samstag, 18. Juli, erschien in jeder Ausgabe eine Sammelmarke in der OTZ - die letzten folgen bis zum Samstag, 29. August. Wir beantworten noch einmal die wichtigsten Fragen zu den Teilnahmebedingungen.

Was gibt es zu gewinnen?

Das Sommerfest beinhaltet Band, Bühne und einen Ausschank mit Köstritzer Bierspezialitäten. Pro volljährigem Einwohner, der sich mit Sammelpass beteiligt hat, gibt es während des Festes vier Wert­marken für jeweils 0,3 Liter Bier. Zudem besteht für jeden Einsender eines Sammelpasses die Chance, ein Köstritzer Überraschungspaket zu gewinnen.

Welche Orte dürfen an der Verlosung teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind alle Orte in Ostthüringen, Städte, Stadtteile und Dörfer, außer der Vorjahressieger Thiemendorf, der 2021 zur 900-Jahr-Feier sein Sommerfest feiert.

Wie kann ich abstimmen?

Schneiden Sie den Sammelpass aus und sammeln Sie zudem die kleinen Coupons, die täglich in unseren Zeitungsausgaben gedruckt sind. Tragen Sie jeweils den Ort ein, in dem aus Ihrer Sicht das Sommerfest stattfinden sollte. Schicken Sie alles zusammen per Post an: Ostthüringer Zeitung, Stichwort Sammelsommer, Bahnhof­straße 18, 07545 Gera.

Wann ist Einsendeschluss?

Wir zählen alle Coupons und Marken, die bei uns bis zum 10. September 2020 eingegangen sind.

Wer gewinnt am Ende der Aktion?

Es gewinnt der Ort, für den die meisten Coupons im Verhältnis zur Einwohnerzahl eingegangen sind. Dabei zählen der Teilnahmeschein und jeder einzelne Tagescoupon. Wichtig: Nur die Originale aus der Zeitung gehen in die Wertung ein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Städte und Dörfer treten gemeinsam in einem Wettbewerb an. Ist das gerecht?

Ja. Wir werden selbstverständlich die Einwohnerzahl der Bewerber-Orte berücksichtigen und beim Auszählen zu den eingesandten Coupons ins Verhältnis setzen. So haben auch kleine Dörfer eine gute Chance, im Verhältnis zur Einwohnerzahl viele Coupons sammeln.

Wann findet die Fete statt?

Die Vertreter des Siegerortes und die Köstritzer Schwarzbierbrauerei werden gemeinsam einen Termin finden, an dem das Sommerfest im Jahr 2021 stattfindet.

Kann ich Sammelpass und Coupons vervielfältigen?

Nein. Wir akzeptieren nur die Originale aus der Zeitung.

Kann ich den Sammelpass und die Coupons auch faxen oder mailen?

Nein, das würde unsere Nur-das-Original-Regel aushebeln.

Kann man im Internet teilnehmen?

Nein. Das ist nicht möglich.

Kann ich für einen Ort abstimmen, in dem ich nicht wohne?

Natürlich. Ein großer Fanclub steigert die Chancen und kann zum Sieg verhelfen.

Wer ist von der Teilnahme ausgeschlossen?

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind genau wie Mitarbeiter der Funke Medien Thüringen von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.