Erfurt. Ob klassisches Freibad, Waldbad, Naturbad oder Strandbad – in Thüringen erwarten viele Badeanstalten wieder Besucher. Wir zeigen auf unserer klickbaren Karte, wann und wo welches Bad geöffnet hat.

Das wird ein toller Sommer – nichts wie ab ins kühle Nass! Ganz ohne Corona-Regelungen können Wasserratten in diesem Jahr die Freibad-, Badesee- und Strandbad-Saison genießen.

Mehr als 150 Freibäder in Thüringen

Weit über 150 Freibäder warten in Thüringen auf Badegäste. Ob klassisches Freibad wie Nordbad Erfurt oder Möbisburg, ein Waldbad wie Ilfeld, Mosbach oder Bad Lobenstein, Naturbad wie in Gera-Kaimberg oder Münchenbernsdorf oder Strandbad wie in Zeulenroda oder Erfurt Stotternheim – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Wir haben für Sie einige Thüringer Bäder auf einer klickbaren Karte zusammengestellt. Dazu erfahren Sie Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Hinweise, wo es weitere Informationen gibt.

Für alle Wasserratten ist das kalte Nass also nur einen Klick entfernt:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Google Maps, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Wenn Sie hier keine Freibad-Karte sehen sollten, klicken Sie bitte hier.

Sie mögen Freibäder nicht besonders? In Thüringen gibt es auch ein großes Angebot an Badegewässern. Einige der 30 natürlichen Badeseen in Thüringen stellen wir hier vor.