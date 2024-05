Erfurt. Achterbahn und Abseitsfalle: Drei Plätze im FC Bayern Kids-Club Fußballcamp im Europa-Park zu gewinnen.

In diesem Jahr hat es mit der gewohnten Meisterschaft für den FC Bayern München nicht geklappt, das Training für die Revanche in der neuen Saison wird also besonders wichtig. Aber wie trainieren die Profis? Wie üben sie Taktik, Freistöße, Elfmeter und Ecken, Dribbeln und Zuspiel? Hier kann man das lernen: In den Sommerferien lädt der FC Bayern Kids-Club mit Unterstützung des Europa-Park in Rust bei Freiburg wieder in die Fußballcamps ein. In Deutschlands größtem Freizeitpark können die jungen Spieler an ihrer Balltechnik feilen und zudem mehr als 100 Attraktionen und Shows erleben, rasante Achterbahnen und nostalgische Karussells, faszinierende Shows und verblüffende Vorführungen, spritziges Rafting und tollkühnes Looping.

Die Jungen und Mädchen verbringen fünf Tage im Europa-Park, übernachten in urigen Blockhütten und trainieren täglich mit Trainern des FC Bayern München den sicheren Umgang mit dem Ball. Der Preis beinhaltet das fünftägige Fußballcamp mit Übernachtungen im Camp Resort, täglichem Fußballtraining sowie Eintritt in den Europa-Park, Verpflegung und Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Dazu gibt es die Trainingskleidung der FC Bayern Profis: Personalisiertes T-Shirt, Hose, Stutzen, Fußball, Trinkflasche und Sportbeutel. In den Camps können sich an verschiedenen Terminen bis zu 150 junge Fußballer zwischen 9 und 13 Jahren unter den Augen der Top-Trainer auf dem Rasen beweisen.

Wir verlosen drei Plätze für das Camp vom 22. bis 26. Juli 2024 für 10- bis 13-jährige Nachwuchsfußballer und -fußballerinnen. Bewerbungen sind ab sofort online möglich unter thueringer-allgemeine.de/fcbayernwww.otz.de/fcbayernwww.tlz.de/fcbayern