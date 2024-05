Blankenhain. Rudi Völler übergibt mit Präsident Autogramm

Was für eine tolle Geste! DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte in dieser Zeitung die Bratwurst-Einladung von Resort-Anwohner Uwe Straßburg und den geäußerten Wunsch eines Manuel Neuer-Autogramms gelesen. Also machte er sich am Donnerstagvormittag mit Präsident Bernd Neuendorf und Inhaber Matthias Grafe auf den Weg. Zwar blieb das Klingeln bei den Straßburgs erfolglos – sie waren auf Arbeit. Doch bei Barbara Gentsch, die in der ersten der fünf Doppelhaushälften wohnt, konnte er die Autogrammkarten mit Bitte um Weitergabe hinterlassen.