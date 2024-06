Erfurt. Junge Karnevalisten aus Wandersleben und Erfurt gewinnen Vorentscheid des Wettbewerbs „Jugend in der Bütt“.

Zu den Gewinnern im Vorentscheid des Wettbewerbs „Jugend in die Bütt“ in Ostdeutschland, der am 2. Juni 2024 von dem Bund Deutscher Karneval-Jugend in Freiberg ausgetragen wurde, gehören auch junge Thüringer. Insgesamt gab es neun Anmeldungen von Solo-Künstlern, Duos und Gruppen, die die Jury mit humorvollen und kreativen Beiträgen zu überzeugen suchten.

Malte Thron und Till Schettler vom Wanderslebener Narrenclub 1955 e.V. © Landesverband Thüringer Karnevalvereine e.V.

So belegten die Thüringer Gruppen-Büttenredner Malte Thron und Till Schettler vom Wanderslebener Narrenclub 1955 e.V. mit ihrem Beitrag über das bessere Leben der Griechen und Römer in der Antike im Vergleich zu heute den ersten Platz der Jahrgänge 2010 bis 2014. Von den Jahrgängen 2007 bis 2009 beeindruckten die Rednerinnen Lena Celine, Lenny Collin und Lilly Chayenne Glückstein vom Karneval-Club-Braugold Erfurt die Jury mit ihrem Kostümwettbewerb und wurden hierfür ebenfalls mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Mit dabei war auch Elisabeth Schmid vom Anger Karnevalclub Erfordia - sie erheiterte das Publikum mit einer humorvollen Büttenrede über den Schulalltag.

Lena Celine, Lenny Collin und Lilly Chayenne Glückstein vom Karneval-Club-Braugold. © Landesverband Thüringer Karnevalvereine e.V.

Die ersten beiden Gruppen qualifizierten sich mit ihrem jeweiligen Jahrgangssieg für das Finale des Wettbewerbs, das im September 2024 in Kitzingen stattfindet und die besten jungen Büttenredner aus ganz Deutschland gegeneinander antreten lässt. Mit dem Wettbewerb soll diesen eine Plattform für ihr Talent und ihre Leidenschaft geboten werden.