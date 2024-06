Thüringen. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler und heutige Trainer Markus Babbel hat in der TV-Show „Schlag den Star“ das Shirt einer Thüringer Metal-Band getragen. Wie es dazu kam.

Markus Babbel ist vieles. Dass er Fußballstar ist und 1996 mit der Deutschen Nationalmannschaft Europameister wurde, ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass er privat dem „gepflegten Krach“ zuneigt, der Musikrichtung Heavy Metal. Dass er dabei auch noch Thüringen den Vorzug gibt, macht es besonders schön.

Offenkundig wurde Babbels Vorliebe am Sonntagabend bei der Show „Schlag den Star“, die er haushoch gewann. Dabei trug er aber nicht Hemd oder Pullover, sondern ein T-Shirt der südthüringischen Pagan-Metal-Band Gernotshagen – versehen mit dem Wappen des Freistaates. Die Band selbst ist natürlich überrascht und hocherfreut.

„Inwiefern sich diese Werbung durch Markus Babbel bei Schlag den Star bemerkbar gemacht hat, ist für uns an dieser Stelle noch gar nicht richtig abzusehen“, heißt es von den Schwermetallern auf Anfrage. „Bisher haben darauf vor allem Bekannte von uns reagiert.“

Harte Musiker träumen von einem persönlichen Treffen

Einen direkten persönlichen Kontakt zwischen den Bandmitgliedern und Markus Babbel gab es bislang nicht. „Er hat einen Instagram-Kanal, auf welchem er jeden Freitag eine Rock- oder Metalband vorstellt, die ihm persönlich gefällt.“ Da sei Gernotshagen Ende vorigen Jahres mit vertreten gewesen. „Als Dankeschön haben wir ihn kontaktiert und CDs und T-Shirt zukommen lassen. Seit dem besteht also ein lockerer Kontakt über Social Media. „Ihn eines Tages mal persönlich kennenlernen zu dürfen, wäre ein großer Traum für uns“, äußert die Band einen kleinen Wunschtraum.

Von weiteren prominenten Fans dieser Größenordnung und außerhalb der Musikerszene sei ihnen bislang nichts bekannt. Aber dass sich Markus Babbel als Fan outet, sei etwas Besonderes. „Da ein Teil der Band große Fußballfans sind und bereits in ihrer Kindheit und Jugend konkrete Markus-Babbel-Fans waren, ist sein Support natürlich eine riesengroße Ehre für uns. Also wir sind absolut stolz darauf, dass er unser Shirt bei einer national erfolgreichen TV-Show angezogen hat und sind vor den Fernsehern fast ausgeflippt, als wir es sahen.“ Und: Egal ob prominent oder nicht, „wir sind als Band für ausnahmslos jeden Fan und jeden Supporter dankbar.“

Band vor 25 Jahren gegründet

Die Band Gernotshagen hat sich 1999 in Trusetal gegründet, zunächst war sie als Black-Metal-Band mit dem Namen „Grafen von Gleichen“ bekannt. Später benannte sie sich in Gernotshagen um und frönt dem Pagan-Metal, einem Subgenre des Heavy Metals, das sich in den Texten vor allem mit vorchristlicher Mythologie beschäftigt.

Gernotshagen haben sich nach einem früheren Ort nahe ihrer Heimatstadt Trusetal benannt. Sie verbinden noch immer Pagan-Metal mit Einflüssen des Black Metals und besingen vor allem Liebe und Tod in alten Zeiten, bringen dabei auch die Liebe zur Thüringer Natur zum Ausdruck.