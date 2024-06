Am Tag der Europawahl gab es im Landkreis Gotha auch drei Stichwahlen. Um den Posten des Gotha Oberbürgermeisters bewirbt sich Robert Luhn. Hier bei der Stimmabgabe in seinem Wahlbüro in Gotha mit Wahlleiter Christoph Liedoff, Romy Neumann (Mitte) und Marianne Friedrich. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel