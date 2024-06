München/Blankenhain. Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft der Männer. Das kleine Blankenhain in Thüringen spielt weiter eine gewichtige Rolle.

In Thüringen hat die deutsche Nationalmannschaft die Grundlagen für die diesen Freitag beginnende Fußball-Europameisterschaft gelegt. Nach einem fünftägigen Trainingslager im Spa & Golf Resort Blankenhain und dem Wechsel ins Quartier nach Herzogenaurach tritt sie im Eröffnungsspiel gegen Schottland an. Trainer Julian Nagelsmann hatte mehrfach vom Aufenthalt im Weimarer Land geschwärmt, die Spieler von tollen Bedingungen und toller Atmosphäre. Doch entscheidend ist auf dem Platz – in München steht das Team am Freitag ab 21 Uhr nach enttäuschenden Turnieren unter Druck.

Engalnd hat bis zum Finale gebucht

Thüringen spielt bei dieser EM weiter eine entscheidende Rolle. Im Golf Resort in Blankenhain hat sich die englische Mannschaft um Superstar Harry Kane einquartiert – möglichst bis zum Finale am 14. Juli will sie dort bleiben. Das hofft auch Resort-Chef Matthias Grafe, denn erst ab dem Halbfinale würde sich der Aufenthalt der prominenten Gäste rechnen. „Wir haben speziell für die EM 1,8 Millionen Euro investiert, seit 2009 sind es etwa 50 Millionen“, so der Hotel-Besitzer.

270 Medienvertreter sind akkreditiert

Rund 270 Journalisten sind in Blankenhain akkreditiert, berichten täglich über das Thüringer Geschehen. Der Freistaat will sich weiter als herzlicher Gastgeber zeigen, nachdem bereits die DFB-Tage für viel positive Resonanz gesorgt hatten. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee erwartet einen langfristigen Gewinn für das Land. „Die Aufmerksamkeit ist groß, die Bekanntheit wird wachsen, der Tourismus kann enorm profitieren.“

1,5 Millionen Euro sind für Maßnahmen wie die Sanierung des Sportplatzes von Blankenhain, der nun auch internationalen Kriterien entspricht, sowie die optische Gestaltung geflossen. Die Investitionen seien „gut angelegt“, so der SPD-Politiker. Er versicherte, dass „ein Mehrfaches an Geld, was wir eingesetzt haben, zurückkommen wird.“ Etwa 300.000 Euro sind in das Marketing investiert, für Medienvertreter werden unter anderem Ausflüge nach Erfurt, Weimar, Oberhof und Gotha angeboten.

Fanmeile im Ort Blankenhain

Der Ort Blankenhain erfährt dabei für mehrere Wochen eine riesige Aufmerksamkeit. Neben dem Brunnen des Stadtparks ist ein 2,20 Meter großer EM-Ball platziert, das Schloss wurde zum schmucken Medienzentrum umfunktioniert. Unweit von diesem befindet sich die Fanmeile. Sie ist laut Bürgermeister Jens Kramer (CDU) der gewichtigste „Posten der städtischen Investitionen von insgesamt 20.000 Euro“. Auf einer großen LED-Wand sollen zunächst die deutschen und englischen Vorrunden-Spiele übertragen werden. Danach sind Zugaben möglich.

Public Viewing in zahlreichen Regionen

Auch anderswo in Thüringen wird nun das Fußball-Fieber ausbrechen. Public Viewing gibt es unter anderem in Erfurt, Gera, Jena, Mühlhausen, Eisenach, Gotha sowie in Ponitz im Altenburger Land. Und die Anhänger des DFB-Teams eint dabei die Hoffnung, dass es eine Wiederholung des Sommermärchens von 2006 gibt.

