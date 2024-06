Ab Dienstagnachmittag kommt es von Südwesten Thüringens regional zu schweren Gewittern mit Unwetterpotenzial. Gebietsweise sind Hagel, Sturmböen und Starkregen möglich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einem erhöhten Unwetterpotential ab dem späten Dienstagnachmittag. Am Vormittag ist es zunächst noch wolkig und teilweise weiter. Am Nachmittag ziehen zahlreiche Quellwolken auf. Ab dem späten Nachmittag bis in die Nacht zum Mittwoch hinein kann es zu kräftigen Gewittern kommen.

Gebietsweise, vor allem im nördlichen und zentralen Thüringen, kann es zu größerem Hagel um 3 cm, orkanartige Böen bis 110 km/h und Starkregen um 30 l/qm in kurzer Zeit kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 25 bis 28, im Bergland 22 bis 25 Grad. Abseits von Gewittern herrscht schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Der Deutsche Wetterdienst teilte darüber hinaus mit, dass dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial sei. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen.

